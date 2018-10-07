Два человека ранены в результате стрельбы в центре Парижа. Об этом сообщает сайт газеты Паризьен. Пострадавшие госпитализированы в тяжелом состоянии. Началось расследование.

Стрельба произошла на одной из главных парижских улиц – авеню Георга V, уточняется в сообщении.