Два человека ранены в результате стрельбы в центре Парижа
Два человека ранены в результате стрельбы в центре Парижа. Об этом сообщает сайт газеты Паризьен. Пострадавшие госпитализированы в тяжелом состоянии. Началось расследование.
Стрельба произошла на одной из главных парижских улиц – авеню Георга V, уточняется в сообщении.
Комментарии2
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yulya_cikina_19 07 октября 2018 | 14:09
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ykpodupa 07 октября 2018 | 14:11
Странно все это , Россгвардия стреляла в воздух в Москве а раненые в Парижу ....
Хомячье ,вы то наверное уже поняли кто за всем этим стоит ?
Кстати , с днюхой его !)