Массовая драка произошла в колонии в Омской области
Есть пострадавшие, — сообщает пресс-служба ФСИН. Количество участников драки и число пострадавших не уточняется.
Как говорят в ведомстве, группа осужденных требовала послабления режима и пыталась привлечь на свою сторону других заключенных, – что и стало причиной драки, сообщает агентство «Интерфакс».
Комментарии4
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vilingrad 07 октября 2018 | 14:09
Когда туда попадут Путин с подельниками, все будет спокойно. Будут сотрудничать, стучать друг на друга...
alex_melnikov Алексей Мельников 07 октября 2018 | 14:12
Везде озверение - лихие путинские годы ...
cellculture 07 октября 2018 | 14:37
alex_melnikov: Вы что-нибудь, кроме Путина, знаете ещё? Ну залезете вы вместо Путина, а от нас обосранные мундиры будут вас и дальше отгораживать. Или, думаете, они откажутся от преступных доходов, когда вы Крым отдадите?