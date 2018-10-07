Массовая драка произошла в колонии в Омской области

Есть пострадавшие, — сообщает пресс-служба ФСИН. Количество участников драки и число пострадавших не уточняется.

Как говорят в ведомстве, группа осужденных требовала послабления режима и пыталась привлечь на свою сторону других заключенных, – что и стало причиной драки, сообщает агентство «Интерфакс».