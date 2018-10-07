В центре Москвы бойцы Росгвардии применили оружие для задержания трёх мужчин за угрозы ножом силовикам

Инцидент произошёл утром в Хамовниках на улице Россолимо. Водитель автомобиля Kia грубо нарушил правила. Он выписывал круги на проезжей части, создавая аварийную ситуацию. Сотрудники Росгвардии блокировали машину. Им попытались помешать двое молодых людей, знакомых водителя. Все они как сообщает силовое ведомство на своё сайте уроженцы одной из стран ближнего зарубежья, откуда конкретно в Росгвардии не уточняют. Молодые люди стали угрожать силовикам ножом. Дело дошло до предупредительных выстрелов в воздух, лишь после этого бойцы Росгвардии смогли задержать злоумышленников. Их и водителя позже передали полицейским. Нож изъяли. Никто в ходе применения оружия не пострадал, сообщили агентству Москва в пресс-службе столичного главка ведомства.

Ранее на этой неделе предприниматель из Приморья Дмитрий Шалай пытался выехать на автомобиле Гелендваген на Красную площадь. Когда его остановили, он потребовал встречи с начальником Росгвардии Золотовым. И обещал взорвать автомобиль, в котором был газовый баллон. Бизнесмена через несколько часов задержали. И возбудили уголовное дело.