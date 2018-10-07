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14:00, 07 октября 2018

В центре Москвы бойцы Росгвардии применили оружие для задержания трёх мужчин за угрозы ножом силовикам

Инцидент произошёл утром в Хамовниках на улице Россолимо. Водитель автомобиля Kia грубо нарушил правила. Он выписывал круги на проезжей части, создавая аварийную ситуацию. Сотрудники Росгвардии блокировали машину. Им попытались помешать двое молодых людей, знакомых водителя. Все они как сообщает силовое ведомство на своё сайте уроженцы одной из стран ближнего зарубежья, откуда конкретно в Росгвардии не уточняют. Молодые люди стали угрожать силовикам ножом. Дело дошло до предупредительных выстрелов в воздух, лишь после этого бойцы Росгвардии смогли задержать злоумышленников. Их и водителя позже передали полицейским. Нож изъяли. Никто в ходе применения оружия не пострадал, сообщили агентству Москва в пресс-службе столичного главка ведомства.

Ранее на этой неделе предприниматель из Приморья Дмитрий Шалай пытался выехать на автомобиле Гелендваген на Красную площадь. Когда его остановили, он потребовал встречи с начальником Росгвардии Золотовым. И обещал взорвать автомобиль, в котором был газовый баллон. Бизнесмена через несколько часов задержали. И возбудили уголовное дело.

Комментарии

14

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yulya_cikina_19 07 октября 2018 | 14:10

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vezdehod 07 октября 2018 | 14:12

Видимо справляли "День рождения дорогого ВВП - поэтому м возбудились.

kapitonovih_37 07 октября 2018 | 14:17

vezdehod: ага, справляли хрузины, сдриснувшие из сскаковского рая....результат сонцеликого ссаки - хрузины справляют "День рождения дорогого ВВП"...хи-хи-хи...

anemon 07 октября 2018 | 14:20

kapitonovih_37: Из того самого рая сдриснули грузинские воры в законе, гостеприимно принятые Россией Путина.

kapitonovih_37 07 октября 2018 | 14:31

anemon: согласно последней переписи в хрузии 3 713 804 человек...и пости миллион хрузин уехало жить в Россию...тут прокладка я с тобой согласен...хрузины это нация воров, мошенников, грабителей и убийц...

compare 07 октября 2018 | 14:54

kapitonovih_37: врешь,скотина,грузины-не в пример тебе,клопу вонючему,народ работящий и добрыйа то,что ты им приписал-в полной мере имеется и среди тебе подобных тварей....каким местом вас таких,рожают? явно не тем,каким и нормальных людей. судя по вашей клоповьей вонькости,место это,"дупой" у некоторых народов зовется..."пощли сынок,там же наша родина")))

huyt 07 октября 2018 | 14:47

yulya_cikina_19: А разве у нас росгвардейцы дорожным движением занимаются? Это же сфера деятельности ГИБДД,

terens 07 октября 2018 | 14:15

Посмотрите на ютубе съемки с полицейских регистраторов в сасш. там из тебя сделают решето как только ты покажешь нож и будут правы. Привыкайте к капитализму сраные либералы.

anemon 07 октября 2018 | 14:23

terens: Ну, сраная портянка везде-то побывала, и все-то знает! Аж до сасш добралась, за 11-80 с методичкой.

terens 07 октября 2018 | 14:30

anemon: а сраному либералу наверное прислали методичку что в сша полиция орудует исключительно букетами цветов. впрочем, ничего не мешает зайти на ютуб и посмотреть эти методички.

compare 07 октября 2018 | 14:56

terens: ты прав,с такими дебилами ,как ты,в "сасш"е,не церемонятся..да и здесь,в "духовно богатой",вас опускают с особым цинизмом..

sokolok61 07 октября 2018 | 14:27

"Ближнее зарубежье" - надо понимать, что эта Чечня.
А где в это время находился генерал Золотов ?

lawyer12 07 октября 2018 | 14:30

Победу единоверца праздновали, жи есть....приматы

ft18 07 октября 2018 | 14:55

Пехота Путина vs Пехота Путина.

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