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Эксклюзив Эха 14:00, 07 октября 2018

Состав сейма Латвии по итогам прошедших выборов обновится на две трети

Состав сейма Латвии по итогам прошедших выборов обновится на две трети. Об этом сообщает агентство ЛЕТА со ссылкой на данные Центризбиркома страны. Согласно предварительным данным, в новый парламент будут переизбраны 35% действующих депутатов. Наибольшее число мандатов в парламенте сохранила партия «Согласие», которая пользуется поддержкой русскоязычного населения. От нее в сейм попадают 15 действующих депутатов.

Победа партии «Согласие» на парламентских выборах в Латвии не изменит состав правительства. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» научный сотрудник Центра научных исследований МГИМО Владислав Воротников.

«Несмотря на победу на выборах, позиция «Согласия» в парламенте не изменится. Правительство будет сформировано некоторой коалицией партий, которая определится в ближайшее время», — сказал он.

Воротников также добавил, что партия «Согласие» уже не первый раз побеждает в латвийских выборах.

«В 2010, 2011, на прошлых выборах было то же самое: они побеждали, но сформировать правительство не могли. Партия лишь закрепила свою позицию в Латвии, показала, что в стране есть запрос на альтернативу правящей коалиции и их программе», — заключил эксперт.

По данным издания Delfi, от сотрудничества с «Согласием» отказались все остальные партии, преодолевшие пятипроцентный барьер и прошедшие в сейм.

Комментарии

8

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yulya_cikina_19 07 октября 2018 | 14:10

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vilingrad 07 октября 2018 | 14:12

Пока руководство партии "Согласие" не расстреляно, латыши сидят на бочке с путинским говном и взрывателем...ну да потомки латышских стрелков должны продолжит дело отцов- стрелять врагов без сожаления:)

m404 07 октября 2018 | 14:30

vilingrad: чмошник,уже забескопоился?

m404 07 октября 2018 | 14:32

vilingrad: : чмошник бандеровский,уже забескопоился?ну-ну,какайтесь.

agamasat 07 октября 2018 | 14:14

как-то не по нашему - обновление парламента на 2/3... Не порядочек!)

glotov 07 октября 2018 | 14:15

Не очень понятно, для чего нужны рассказы о несуществующих "политических страстях" в этой малонаселенной курортной зоне. Там все спокойно и неторопливо, и это для рядовых российских обывателей хорошо. Латвия интересует россиян только как место отдыха в августе, и не более того.

benin_papa__ 07 октября 2018 | 14:57

glotov:
Для обывателей даже не хорошо, а очень хорошо.
Прекрасная природа и замечательный, близкий по традициям и культуре русским, этнос. Не исламоикалеченные папуасы, то есть.
Но это не касается перманентно кипящих разумом возмущённым потомков и правопреемников проклятьем заклейменных голодных и рабов.
Вот для поддержания этого кипения подобную чушь и пишут.

benin_papa__ 07 октября 2018 | 14:45

Экие словесные кружева плетёт товарищ Воротников, запрос на альтернативу, дескать есть.
В переводе с политкорректного на русский - в независимой национальной Латвийской республике до сих пор велик процент совков (они же верные ленинцы-сталинцы), страдателей по ЛатССР в составе СССР.
Языка и культуры страны постоянного проживания не знающих и не понимающих и люто бычащих на утрату роли «старшего брата». Хотя незваные советизаторы были изрядно криворуки и бестолковы, надо признать.
Верные ленинцы-сталинцы в этом смысле с верными аллаховцами схожи.
Собственные территории загадили и там жить не желают. Но при этом стремятся и иные территории привести в столь же неприглядный вид.

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