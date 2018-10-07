Состав сейма Латвии по итогам прошедших выборов обновится на две трети. Об этом сообщает агентство ЛЕТА со ссылкой на данные Центризбиркома страны. Согласно предварительным данным, в новый парламент будут переизбраны 35% действующих депутатов. Наибольшее число мандатов в парламенте сохранила партия «Согласие», которая пользуется поддержкой русскоязычного населения. От нее в сейм попадают 15 действующих депутатов.

Победа партии «Согласие» на парламентских выборах в Латвии не изменит состав правительства. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» научный сотрудник Центра научных исследований МГИМО Владислав Воротников.

«Несмотря на победу на выборах, позиция «Согласия» в парламенте не изменится. Правительство будет сформировано некоторой коалицией партий, которая определится в ближайшее время», — сказал он.

Воротников также добавил, что партия «Согласие» уже не первый раз побеждает в латвийских выборах.

«В 2010, 2011, на прошлых выборах было то же самое: они побеждали, но сформировать правительство не могли. Партия лишь закрепила свою позицию в Латвии, показала, что в стране есть запрос на альтернативу правящей коалиции и их программе», — заключил эксперт.

По данным издания Delfi, от сотрудничества с «Согласием» отказались все остальные партии, преодолевшие пятипроцентный барьер и прошедшие в сейм.