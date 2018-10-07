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13:30, 07 октября 2018

Четырехкратный чемпион мира Формулы-1 британец Льюис Хэмилтон из команды Мерседес выиграл гран-при Японии

Четырехкратный чемпион мира Формулы-1 британец Льюис Хэмилтон из команды Мерседес выиграл гран-при Японии. Для него это стало четвертой выигранной гонкой подряд.

Российский пилот Вильямс Сергей Сироткин занял 16-е место.

Комментарии

3

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astet 07 октября 2018 | 13:47

Недолго осталось мерседесу почивать на лаврах!!!
После того как верные путинцы
из выстроенной Путиным вертикали власти
создадут российский болид для формулы 1,
шансы мерседеса опустятся ниже плинтуса!!!
Даже Путин отказался от этой хрени и пересел на Кортеж ;)))



yulya_cikina_19 07 октября 2018 | 13:50

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ura_123 07 октября 2018 | 13:57

#Скоро! Рассейский болид Формулы 1,не имеющий аналогов в мире на днях появится на треках)))) Скоро-скоро!

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