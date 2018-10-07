Четырехкратный чемпион мира Формулы-1 британец Льюис Хэмилтон из команды Мерседес выиграл гран-при Японии. Для него это стало четвертой выигранной гонкой подряд.

Российский пилот Вильямс Сергей Сироткин занял 16-е место.