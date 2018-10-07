Четырехкратный чемпион мира Формулы-1 британец Льюис Хэмилтон из команды Мерседес выиграл гран-при Японии
Четырехкратный чемпион мира Формулы-1 британец Льюис Хэмилтон из команды Мерседес выиграл гран-при Японии. Для него это стало четвертой выигранной гонкой подряд.
Российский пилот Вильямс Сергей Сироткин занял 16-е место.
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
astet 07 октября 2018 | 13:47
Недолго осталось мерседесу почивать на лаврах!!!
После того как верные путинцы
из выстроенной Путиным вертикали власти
создадут российский болид для формулы 1,
шансы мерседеса опустятся ниже плинтуса!!!
Даже Путин отказался от этой хрени и пересел на Кортеж ;)))
yulya_cikina_19 07 октября 2018 | 13:50
❤️❤️❤️
Реальные знакомства для реального секса! Анкеты настоящих девушек. Выбери себе женщину из твоего города на сайте: ++ http://yulydate.ga ++ (скопируй ссылку и вставь в адресную строку браузера). Сайт актуален для всех стран и городов). Бесплатная регистрация, которая займёт не более минуты. Все анкеты девушек реальные!!! Сайт не имеет ничего общего с проституцией. Это обычный ресурс для секс-знакомств. http://yulydate.ga
ura_123 07 октября 2018 | 13:57
#Скоро! Рассейский болид Формулы 1,не имеющий аналогов в мире на днях появится на треках)))) Скоро-скоро!