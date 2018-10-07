Московский «Спартак» обыграл «Енисей»

Выездной матч 10-го тура чемпионата России по футболу закончился для столичной команды со счетом 3:2.

На 63-й минуте на поле вышел финский полузащитник Роман Ерёменко, для которого этот матч стал дебютным в составе красно-белых, — отмечает агентство ТАСС.