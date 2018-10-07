Sunday Times: Лондон готов задействовать кибервойска в ответ на возможную агрессию со стороны России
Лондон готов задействовать кибервойска в ответ на возможную агрессию со стороны России. Об этом со ссылкой на источники пишет газета Sunday Times.
Издание утверждает, что представители британского оборонного ведомства приняли решение развивать киберпотенциал своей страны, чтобы в случае необходимости, как выражаются журналисты газеты, «погасить свет в Кремле».
Комментарии12
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sg104 07 октября 2018 | 13:44
Ну вот. Как только в сраном королевстве у кого-нибудь слетит винда, как сразу в Кремле отключат свет. Только мне почему то кажется что заипутся. Ну не не подключают рубильники в интернету в России )) Тупые лживые английские ублюдки..
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midnightblues 07 октября 2018 | 14:04
sg104: Тем не менее самые уважаемые люди мира-британцы
а ты-дерьмо
sg104 07 октября 2018 | 14:54
midnightblues:
Понимаешь, холуй. Если они тебе платят за то, что ты им лижешь, то это не значит что они уважаемые. Империя их разлетелась в клочья, как бы они не пытались потопить колонии в крови. И то, что скоро половина населения великобрехании будет говорить по-арабски вряд ли им добвавит уважения.. Хотя на мой взгляд лучше арабы, чем эти лживые ублюдки, убицы и рабовладельцы..
Ну ты,блять, и ничттожество.. Всяких холуев видел, но ты, подонок, лучший.. )) Мразь ты..
midnightblues 07 октября 2018 | 14:56
sg104: Раб ты
не переводи стрелки
Для тебя я конечно Белый человек
vezdehod 07 октября 2018 | 14:18
sg104:
Ты то что так разволновался недоумок - ведь,лично. тебе ничто не угрожает.
gluhoy2250 07 октября 2018 | 13:46
кибератаки с целью отключения электричества в Москве
Надо же, дауны в Англии власть захватили и их несет похлеще Остапа! Это называется террор на государственном уровне! Мы прям испугались и из туалета не вылезаем! Дурилки не понимают, что выключать будут в Москве, а погаснет в ЛандОне!
glotov 07 октября 2018 | 13:46
Если нормальных войск нет, можно сослаться на наличие мифических "кибер". Только непонятно, кому эта Англия сдалась.
beregov_net 07 октября 2018 | 14:09
glotov: О , точно , надо было у петроваибоширова спросить - На фиг вам эта Англия сдалась ? Трахаться можно и в рязанской гостинице и смотреть на родные православные шпили
old44 07 октября 2018 | 14:09
дядю васю на подстанции фиг какие войска отключат ! только через магарыч
oleg_z 07 октября 2018 | 14:14
Погасить свет в кремле не получится. У них керосинка еще не сдана в утиль. Знают, чем все закончиться может.
spbdweller 07 октября 2018 | 14:26
Недоумки из Кремля не вкурили, что компьютерщики-хакеры есть во всех странах и дали повод их против нас задействовать. Худо будет, когда всем миром за нас возьмутся. И ведь ржавыми Искандерами не пригрозишь.