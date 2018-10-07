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13:30, 07 октября 2018

Премьер-министр Израиля договорился о встрече с Владимиром Путиным

Биньямин Нетаньяху собирается обсудить с президентом России сотрудничество в области безопасности, — сообщает агентство РИА.

Это будет первая встреча после крушения Ил-20 в Сирии. Российский самолет был сбит сирийскими ПВО. Москва обвинила Израиль. Тогда сообщалось, что в Кремле, по некоторым данным, отказывались принимать главу израильского кабмина. Позже российские власти это опровергли.

Комментарии

32

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parasuk_ 07 октября 2018 | 13:34

Напросился таки наглый семит :)

kapitonovih_37 07 октября 2018 | 13:39

будет яврей извиняться...хотя ещё вчера надувал щёки и заявлял, что новые ф-35 не сбиваемые...

sandro_007 07 октября 2018 | 13:44

Разговаривать надо. Доверять не стоит.

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arye_11 07 октября 2018 | 13:44

kapitonovih_37:
Тут 50/50 - или Ф-35 несбиваемые и С-300 пробиваемые или же наоборот - Ф-35 сбиваемые, а С-300 непробиваемые.
Практика - критерий истины.
Вот и посмотрим.

kapitonovih_37 07 октября 2018 | 13:47

arye_11: посмотрите...но ваш премьер однозначнозаявлял, что не сбиваемые, при этом пальцы гнул как пацан с дерибасовской...

arye_11 07 октября 2018 | 13:53

kapitonovih_37:
Дитенок.
Наш премьер не мог ничего заявлять "однозначно", потому что он, в отличии от визгунов с экранов россо-ТВ успешный политик, который знает и понимает цену каждому своему слову и для вашего удовольствия "пальцы гнуть" не будет.
Что ПМ Израиля, что Министр Обороны заявляли одно - "В любой ситуации мы продолжим действовать в Сирии ради обеспечения нашей безопасности".
А вот вы уже понимайте это, как хотите.

sneg1111 07 октября 2018 | 14:08

arye_11: После сбития ил 20 вашему премьеру показали на дверь, а потребовали спеца из ВВС с документами.

sg104 07 октября 2018 | 13:55

arye_11:
Ты сначала придумай зачем ваш барин к нашему на поклон едет. Был бы охуенен - просто грозно выкнул бы и дело с концом. Тем более за океаном хозяин поддержит..

mayk18_10 07 октября 2018 | 14:15

sg104: Так потому и едет-больше ваших российских военных, кроме Биби-никто жалеть и не собирается...Вы безжалостно бьете своих-шоб чужие вообще вас не боялись...

raffal 07 октября 2018 | 14:45

sg104: sneg1111:
Вот и оцените добрую волю Израиля и его нежелание причинить России вреда. Спец с документами прибыл в Москву. Но в Москве на это посмотрели, как в афишу коза и занялись привычными побрехушками.
Нет у Израиля хозяина, это страна вполне суверенная. Но у России все "марионетки", если не его холуи. А как же хочется России самой похозяйничать! Но! Кишка тонка.
А совет подумать хороший. Вот и начните думать. Хоть когда-нибудь.

timwlad91 07 октября 2018 | 14:03

arye_11: Тут 50/50 - или Ф-35 несбиваемые и С-300 пробиваемые или же наоборот - Ф-35 сбиваемые, а С-300 непробиваемые.
Практика - критерий истины.
Вот и посмотрим.
--------------
Дело в том,что еврей ради спасения себя и извлечения выгоды и сам себе на голову насерет.
Ну так как США оказалось не имеет ресурса осуществить еврейские амбиции,то Израиль теперь ищет возможности осуществить паритет в отношениях с ближневосточными странами и с Россией.
Евреи и Израиль всё ищё в социальном отношении живут по законам Ветхого Завета,типа как отношения Каина и Авеля.
Так ,что коли Израиль прётся в Россию,значит Израиль послали на хрен в Евросоюзе и в США.

stopkran1969 07 октября 2018 | 14:36

arye_11: можно, конечно, направить несбиваемый ф35 на непроебаемый с300, но цена вопроса сильно влияет на такой ответ, посему и созрел вопрос к имениннику - чего дашь что бы не устроить праздничный салют в Сирии от взрыва этого "современного" (лет 30 назад) комплекса

tovgay 07 октября 2018 | 13:48

kapitonovih_37: Думаю всё с точностью наоборот. После разговора с Берл Лазаром вождю надо как-то выходить из положения за свою горячность и торопливость в принятии решений.

kapitonovih_37 07 октября 2018 | 13:52

tovgay: ага, поэтому нетаньяху напросился приехать в Москву...

old44 07 октября 2018 | 14:07

kapitonovih_37: а кто сказал, что напросился ? может пригласили ? заодно и пенсии израильским пенсионерам захватит из россии

urza 07 октября 2018 | 14:19

old44: еврее и в России работали?Они как веня и дт тут,только языками и чесали,это не работа.

old44 07 октября 2018 | 14:40

urza: работали-неработали , а пенсии путин исправно платит

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raffal 07 октября 2018 | 14:50

kapitonovih_37:
Быть может, Вы правы, Нетанияху напросился приехать к Путину. Но, очевидно, что это не позиция слабака, а политика, который не желает обострять отношения с Россией. Они и так более, чем зыбкие. Предшествовало этому много десятилетий лютой ненависти покойного "ссср". До тех пор, пока в ящик не сыграл. А как старался уничтожить Израиль. НЕ уверен, что израилитяне это забыли, как и не уверен, что очень доверяют России.

mayk18_10 07 октября 2018 | 14:12

kapitonovih_37: Нитаньягу сазал министрам , что они с Путиным договорились о новой встрече...
"Израиль будет действовать в любое время ,чтобы НЕ ДАТЬ ИРАНУ ЗАКРЕПИТЬСЯ в Сирии и ПРЕДОТВРАТИТЬ ПЕРЕДАЧУ ,смертоносного оружия Хизбалле"-добавил Беньямин Нитаньяху..
Видимо и намекнув на несбиваемые Ф35..
И легко сбиваемые ЗРК России-пассажирские и собственные самолеты

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raffal 07 октября 2018 | 14:39

kapitonovih_37:
Нет, не будет израильский премьер извиняться. Достаточно, что выразил сочуствие и соболезнование. Извиняться должен сирийцы, у которых руки из жопы растут и их расейские учителя, которые из панталонов выпрыгивают, чтобы избежать военного трибунала за уничтожение своего самолёта.
Что касается F-35, то не было случая, чтобы его сбили. Как и стоящая на вооружении установка С-300 тоже никого не сбила за все сорок лет.
А инициатива Нетанияху переговорить с Путиным говорит только о наличии у Израиля доброй воли и нежелания, чтобы у русских были жертвы. Такого пожелания Ирану и "хизболле" израилитяне не высказывали и, нет сомнений, продолжат их колошматить. Ту никто не сможет им помешать. Так что, российским ВКС в Сирии лучше израилитянам не мешать.

arye_11 07 октября 2018 | 13:40

parasuk_:
Девочки, Пара Сук.
Вы должны понять, что прежде, чем Израиль продолжит колошматить иранцев в Сирии, по любому надо дать России возможность сохранить лицо.
Ну, нет у Израиля другого выхода - иранцев из Сирии надо убрать. Так лучше пусть при этом Россия хранит холодный нейтралитет, чем горячую вражду.

parasuk_ 07 октября 2018 | 13:55

arye_11: скоро израиль будет спрашивать разрешения просто дышать. В европке есть 2 традиции: раз в 100 лет собраться всем вместе и получить в рыло от русских и качественно отхолокостить племя соломоново. И что-то мне подсказывает, что в этом веке начнут сразу с пункта 2

polikarpich 07 октября 2018 | 14:35

parasuk_: Не, концепция поменялась. Время-то идёт. Река истории не стоит на месте, течёт.
Теперь европейцы вместе с "племенем соломоновым" могут дать по рылу русским.

tovgay 07 октября 2018 | 13:42

parasuk_: Хорошую аватарку подобрал, молодец! Поросячья рожа соответствует свинскому содержанию!

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tom_tom 07 октября 2018 | 14:03

12 лет назад убили Анну Политковскую. Ее расстреляли в упор, в лифте ее дома.

С днём рождения, окурок!

vlabumur 07 октября 2018 | 13:39

Русский с евреем братья навек

sneg1111 07 октября 2018 | 14:05

Почему не хочет проверить неуязвимость 35 х ?

raffal 07 октября 2018 | 14:54

sneg1111: Почему не хочет проверить неуязвимость 35 х ?
_______________
Да, не хотят. Постарайтесь (если сможете конечно) увидеть в этом добрую волю и нежелание обострять отношения с Россией. Это ведь позиция сильного. Слабак бы уже рассыпался с извинениями и совал компенсацию. А Израиль себя в том трагическом происшествии виновным не считает. Сочуствие и соболезнование высказал и достаточно.

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len56 07 октября 2018 | 14:21

Диванные "русские" патриоты непонятных кровей празднуют приезд премьера Израиля дружным хрюканьем в своих Мухосрансках....
Премьер Израиля заботится и о русских военных в Сирии,между прочим.
Но диванным патриотам плевать на жизни русских военных...Настоящее быдло.

andre_klimov 07 октября 2018 | 14:33

len56:
Ну, понятное дело, что про интервью Мухаммада бин Салман аль Сауд им никто не расскажет. :)

zemljanka 07 октября 2018 | 14:29

Миру людей - нужен мир.
Нелюдям - войны, вражда, раздоры.

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