Премьер-министр Израиля договорился о встрече с Владимиром Путиным

Биньямин Нетаньяху собирается обсудить с президентом России сотрудничество в области безопасности, — сообщает агентство РИА.

Это будет первая встреча после крушения Ил-20 в Сирии. Российский самолет был сбит сирийскими ПВО. Москва обвинила Израиль. Тогда сообщалось, что в Кремле, по некоторым данным, отказывались принимать главу израильского кабмина. Позже российские власти это опровергли.