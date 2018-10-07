В Москве задержали трех человек, которые, как утверждается, угрожали ножом сотрудникам Росгвардии

Это произошло на улице Россолимо в центре столицы. Как говорится на сайте Росгвардии, сотрудники ведомства блокировали автомобиль КИА, за рулем которого был уроженец одной из стран ближнего зарубежья. По их словам, мужчина создавал аварийную ситуацию, выписывая круги на проезжей части. При попытке задержания водителя в ситуацию вмешались двое молодых людей, в руках одного из которых был нож.

Сотрудники Росгвардии сделали несколько предупредительных выстрелов, после чего все трое были задержаны. Никто не пострадал, — пишет РБК.