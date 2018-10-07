В Москве задержали трех человек, которые, как утверждается, угрожали ножом сотрудникам Росгвардии
Это произошло на улице Россолимо в центре столицы. Как говорится на сайте Росгвардии, сотрудники ведомства блокировали автомобиль КИА, за рулем которого был уроженец одной из стран ближнего зарубежья. По их словам, мужчина создавал аварийную ситуацию, выписывая круги на проезжей части. При попытке задержания водителя в ситуацию вмешались двое молодых людей, в руках одного из которых был нож.
Сотрудники Росгвардии сделали несколько предупредительных выстрелов, после чего все трое были задержаны. Никто не пострадал, — пишет РБК.
Комментарии9
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kapitonovih_37 07 октября 2018 | 13:37
хрузины из своего саковского "рая" приехали...
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vilingrad 07 октября 2018 | 14:06
kapitonovih_37: Может, евреи? Или жидобандеровцы? Не стесняйся, продолжай! Никто не удивится, если в людном месте портки скинешь. Ты ж такой искренний. Патриот, происхождение пролетарское, нордическое. Татаро-монгольское:)
don_ballon 07 октября 2018 | 13:49
На Россолимо большой дурдом, вообще-то. Кто оттуда сбежал, "ближайшие зарубежники" или россгвардейцы, история умалчивает.
stalinator 07 октября 2018 | 13:50
Фамилии нападающих толерантно не обнародованы.
yralez 07 октября 2018 | 13:51
А старушку через улицу золотаревцы когда переведут ?
compare 07 октября 2018 | 13:53
эх,глупцы..надо было позвонить "дантесу-золотому",тот бы вмиг примчался и разговорами и анекдотами,утихомирил бы ребят...обломали шефа...
alex_melnikov Алексей Мельников 07 октября 2018 | 14:11
Это дело ДПС. - дорожной полиции.
Росгвардия здесь ни при чем.
agamasat 07 октября 2018 | 14:12
не Ичкерию ли стали называть, часом, страной ближнего зарубежья?)