В Саратове Следственный комитет прекратил уголовное дело о частушках про судей
Местную жительницу обвиняли в возбуждении ненависти к социальной группе «судейское сообщество».
Как говорится в постановлении, дело прекращено за отсутствием состава преступления, поскольку умысла не установлено. При этом следователь по особо важным делам Роман Цыбулин обратил внимание на разъяснения сентябрьского пленума Верховного суда о том, что для возбуждения дела об экстремизме необходимо доказать намерение и цель.
42-летняя жительница Саратова Наталья Ковалева стала фигуранткой уголовного дела по 282 статье в конце августа.
Поводом для этого стали видеоролики на YouTube, опубликованные ею в апреле. В песнях и частушках собственного сочинения женщина высмеивала коррупцию в рядах местного судейского сообщества. Так, одна из песен на мотив Belle из мюзикла «Нотр-Дам де Пари» была посвящена исполняющему обязанности председателя Саратовского областного суда Евгению Шепелину. Он юмора не оценил и обратился в Следственный комитет, прокуратуру и Роскомнадзор с жалобой на «систематическое распространение пользователями сети Интернет информации, порочащей честь и достоинство судей Саратовской области».
Сама Ковалева объясняла свои претензии к саратовским судьям тем, что несколько лет безуспешно пыталась через суд вернуть 400 тысяч рублей, которые в 2013 году у нее украли мошенники.
Комментарии1
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polsan 07 октября 2018 | 13:21
А где эти частушки послушать, хоть знать за что оскорбились судьи и Наталью Ковалёву судили?! Дайте ссылку если знаете! )