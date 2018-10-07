В Саратове Следственный комитет прекратил уголовное дело о частушках про судей

Местную жительницу обвиняли в возбуждении ненависти к социальной группе «судейское сообщество».

Как говорится в постановлении, дело прекращено за отсутствием состава преступления, поскольку умысла не установлено. При этом следователь по особо важным делам Роман Цыбулин обратил внимание на разъяснения сентябрьского пленума Верховного суда о том, что для возбуждения дела об экстремизме необходимо доказать намерение и цель.

42-летняя жительница Саратова Наталья Ковалева стала фигуранткой уголовного дела по 282 статье в конце августа.

Поводом для этого стали видеоролики на YouTube, опубликованные ею в апреле. В песнях и частушках собственного сочинения женщина высмеивала коррупцию в рядах местного судейского сообщества. Так, одна из песен на мотив Belle из мюзикла «Нотр-Дам де Пари» была посвящена исполняющему обязанности председателя Саратовского областного суда Евгению Шепелину. Он юмора не оценил и обратился в Следственный комитет, прокуратуру и Роскомнадзор с жалобой на «систематическое распространение пользователями сети Интернет информации, порочащей честь и достоинство судей Саратовской области».

Сама Ковалева объясняла свои претензии к саратовским судьям тем, что несколько лет безуспешно пыталась через суд вернуть 400 тысяч рублей, которые в 2013 году у нее украли мошенники.