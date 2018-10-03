Сегодня двенадцатая годовщина со дня гибели Анны Политковской. Обозревателя «Новой газеты» убили 7 октября 2006 года в подъезде ее дома на улице Лесной в Москве. Сегодня в память о Политковской к зданию несут цветы.

Сегодня журналисты «Новой газеты» опубликовали статью с заголовком «12 лет со дня убийства Анны Политковской. У нас есть вопросы». В этот день сотрудники издания планируют присоединиться к акции памяти обозревателя, — рассказал «Эху» зам главного редактора «Новой газеты» Сергей Соколов.

Памятные акции пройдут сегодня не только в Москве, но и в других городах. Через час почтить память Анны Политковской собираются у Соловецкого камня в Петербурге. Также акции пройдут в Кирове, Челябинске, Воронеже и Ульяновске.