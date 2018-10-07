На победу российского борца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова отреагировали на самом высоком уровне

Президент Путин поздравил его с удачным выступлением. Слова восхищения высказал ряд других политиков и чиновников.

О звонке российского президента Хабиб Нурмагомедов сообщил на пресс-конференции после боя с ирландцем Конором Макгрегором. Цитата по РИА: «Путин только что позвонил мне, поздравил с победой и сказал, что очень мной гордится». Глава страны не единственный кто отреагировал на бой. Примером для молодёжи и гордостью россиян назвал Нурмагомедова глава Дагестана Владимир Васильев. Сказал он это о человеке, не который к примеру полетел в космос или совершил научное открытие, а просто умеет хорошо драться на ринге. Васильев назвал исход поединка триумфальным и отметил его огромную мотивацию и талант. Напомню, что Нурмагомедов уроженец Дагестана. Но образнее всех высказался глава Чечни Рамзан Кадыров. Он окрестил российского бойца смешанных единоборств гениальным художником, способным цитата «превратить лицо соперника в картину, расписанную красной масляной краской», — написал Кадыров в телеграме. В бою, который длился всего лишь 4 раунда, россиянин не оставил никаких шансов ирландцу с самого начала поединка. Всё решил удушающий приём, после которого Макгрегор сдался. А позже ведущий вечера Брюс Баффер объявил о победе россиянина.

Дагестан ликует. Люди в Махачкале вышли на улицы, они танцуют лезгинку и славят победителя.

Всеобщее ликование в республике не случайно, пояснил «Эху» журналист еженедельника «Свободная республика» Заур Газиев.

Впечатления от победы Нурмагомедова серьёзно омрачила массовая драка. Она началась сразу после боя. Российский боец устроил перепалку с членами группы ирландского соперника, перелез через ограждения, прыгнул в толпу и набросился с кулаками на спарринг-партнёра Макгрегора. Вскоре кто-то из группы Нурмагомедова запрыгнул на ринг и со спины напал на ирландского атлета. Полиция задержала трёх человек, в том числе менеджера российского бойца. Позже всех отпустили. А глава Абсолютного бойцовского чемпионата Дэйна Уайт не исключил, что у россиянина могут отобрать чемпионский пояс за потасовку. Комиссия Невады проведёт расследование и вынесет решение.

Хабиб Нурмагомедов принес извинения за драку, которую устроил после победы над Конором Макгрегором в Лас-Вегасе. Российский боец сказал, что не мог поступить иначе.

Массовая драка началась сразу после окончания поединка с участием российского и ирландского бойцов. Руководство Абсолютного бойцовского чемпионата говорит, что потасовку устроил Нурмагомедов.

Хабиб Нурмагомедов доказал, что он является сильнейшим спортсменом и доказал это в честном поединке, — сказал спортивный обозреватель Василий Уткин.

Уткин напомнил, что Макгрегора называли непобедимым борцом.