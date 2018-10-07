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Эксклюзив Эха 13:00, 07 октября 2018

На победу российского борца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова отреагировали на самом высоком уровне

Президент Путин поздравил его с удачным выступлением. Слова восхищения высказал ряд других политиков и чиновников.

О звонке российского президента Хабиб Нурмагомедов сообщил на пресс-конференции после боя с ирландцем Конором Макгрегором. Цитата по РИА: «Путин только что позвонил мне, поздравил с победой и сказал, что очень мной гордится». Глава страны не единственный кто отреагировал на бой. Примером для молодёжи и гордостью россиян назвал Нурмагомедова глава Дагестана Владимир Васильев. Сказал он это о человеке, не который к примеру полетел в космос или совершил научное открытие, а просто умеет хорошо драться на ринге. Васильев назвал исход поединка триумфальным и отметил его огромную мотивацию и талант. Напомню, что Нурмагомедов уроженец Дагестана. Но образнее всех высказался глава Чечни Рамзан Кадыров. Он окрестил российского бойца смешанных единоборств гениальным художником, способным цитата «превратить лицо соперника в картину, расписанную красной масляной краской», — написал Кадыров в телеграме. В бою, который длился всего лишь 4 раунда, россиянин не оставил никаких шансов ирландцу с самого начала поединка. Всё решил удушающий приём, после которого Макгрегор сдался. А позже ведущий вечера Брюс Баффер объявил о победе россиянина.

Дагестан ликует. Люди в Махачкале вышли на улицы, они танцуют лезгинку и славят победителя.

Всеобщее ликование в республике не случайно, пояснил «Эху» журналист еженедельника «Свободная республика» Заур Газиев.

Впечатления от победы Нурмагомедова серьёзно омрачила массовая драка. Она началась сразу после боя. Российский боец устроил перепалку с членами группы ирландского соперника, перелез через ограждения, прыгнул в толпу и набросился с кулаками на спарринг-партнёра Макгрегора. Вскоре кто-то из группы Нурмагомедова запрыгнул на ринг и со спины напал на ирландского атлета. Полиция задержала трёх человек, в том числе менеджера российского бойца. Позже всех отпустили. А глава Абсолютного бойцовского чемпионата Дэйна Уайт не исключил, что у россиянина могут отобрать чемпионский пояс за потасовку. Комиссия Невады проведёт расследование и вынесет решение.

Хабиб Нурмагомедов принес извинения за драку, которую устроил после победы над Конором Макгрегором в Лас-Вегасе. Российский боец сказал, что не мог поступить иначе.

Массовая драка началась сразу после окончания поединка с участием российского и ирландского бойцов. Руководство Абсолютного бойцовского чемпионата говорит, что потасовку устроил Нурмагомедов.

Хабиб Нурмагомедов доказал, что он является сильнейшим спортсменом и доказал это в честном поединке, — сказал спортивный обозреватель Василий Уткин.

Уткин напомнил, что Макгрегора называли непобедимым борцом.

Комментарии

5

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testmeter 07 октября 2018 | 13:19

"Президент Путин поздравил его с удачным выступлением" ///
За срач и драку - особенно. Ему таперича присвоят "Героя России"

luger_max_otto 07 октября 2018 | 13:22

Быть гопником- это не скрепно. Это основополагающая скрепа.

tom_tom 07 октября 2018 | 13:23

ШИСЯТ ШЕСТЬ — ПУТИН ЯГОДКА ОПЯТЬ!)

ПИШИТЕ В КАМЕНТЫ ВАШИ ПОЖЕЛАНИЯ И ПОЗДРАВЛЕНИЯ, ДОРОГИЕ РОССИЯНЕ!

testmeter 07 октября 2018 | 13:24

"сказал спортивный обозреватель Василий Уткин" ///
Смотрите дети, это Утка
Она большая прости...те дети
Это Тина и у нее большая ...

wrongway1 07 октября 2018 | 13:24

как будто в космос полетел...во достижение не в науке и искустве,а морду набить это является грандиозным успехом и поводом для гордости в пуцинской росии

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