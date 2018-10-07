Замглавреда «Новой газеты»: Следствие не занимается делом об убийстве Анны Политковской
Следствие не занимается делом об убийстве Анны Политковской. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заместитель главного редактора «Новой газеты» Сергей Соколов.
«Следствие не отвечает на наши запросы, не общается с потерпевшими. Такое впечатление, что дело зарывают в песок», – сказал он.
Соколов также рассказал, что в этом году день памяти будет отмечаться в частном порядке.
«Мы решили не устраивать в этот раз никаких мероприятий. Часть сотрудников пойдет на кладбище, часть положат цветы у барельефа Анны Сергеевны около редакции. Для сайта мы подготовили публикацию, где сформулировали вопросы для следствия, на которые оно могло бы ответить, если бы захотело», – сказал он.
Обозреватель «Новой газеты» Анна Политковская была убита в подъезде своего дома 7 октября 2006 года.
Комментарии10
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region62 07 октября 2018 | 12:44
Сама виновата-нечего было террористов и боевиков поддерживать.
plank1957 07 октября 2018 | 12:55
region62:
И каким же образом журналист мог поддерживать террористов? Кстати, содеянное сотрудниками бывшего ГРУ в Солсбери квалифицируется, как терракт с применением боевого отравляющего вещества.
alex_melnikov Алексей Мельников 07 октября 2018 | 12:59
region62:
Ты - подонок.
region62 07 октября 2018 | 13:10
alex_melnikov: Не Ты.а Вы-подонок.
anji70 07 октября 2018 | 12:46
«Следствие» зашло в тупик, в Чечне никто двери не открывает.
vbsvob 07 октября 2018 | 12:57
Убита в день рождения Путина, можно подумать, что в подарок ко дню рождения. Правящий режим убивает лидеров оппозиции. Мужественная журналистка отдала свою жизнь за свободу и независимость России.
plank1957 07 октября 2018 | 12:57
А разве есть во власти те, кто намерен расследовать все до конца?
alex_melnikov Алексей Мельников 07 октября 2018 | 13:00
Путинские негодяи.
sg104 07 октября 2018 | 13:07
alex_melnikov:
Слышь, пидар. Почему те, кто поддерживает Донбасс по вашему холуйскому мнению бандиты и убийцы, а эта блядь, в открытую защищавшая чеченских сепаратистов вдруг стала святой. Ты лживый двуличный ублюдок, да? ДА!