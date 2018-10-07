Замглавреда «Новой газеты»: Следствие не занимается делом об убийстве Анны Политковской

Следствие не занимается делом об убийстве Анны Политковской. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заместитель главного редактора «Новой газеты» Сергей Соколов.

«Следствие не отвечает на наши запросы, не общается с потерпевшими. Такое впечатление, что дело зарывают в песок», – сказал он.

Соколов также рассказал, что в этом году день памяти будет отмечаться в частном порядке.

«Мы решили не устраивать в этот раз никаких мероприятий. Часть сотрудников пойдет на кладбище, часть положат цветы у барельефа Анны Сергеевны около редакции. Для сайта мы подготовили публикацию, где сформулировали вопросы для следствия, на которые оно могло бы ответить, если бы захотело», – сказал он.

Обозреватель «Новой газеты» Анна Политковская была убита в подъезде своего дома 7 октября 2006 года.