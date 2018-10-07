Журналиста из Саудовской Аравии могли убить на территории посольства его страны в Стамбуле. Во всяком случае, к такому выводу пришли власти Турции, сообщает газета «Индепендент». Согласно предварительной версии, Джамал Хашугги пришёл в посольство в минувшую пятницу и оттуда уже не вышел. Турецкие власти считают, что его убили, и позже тело вывезли из здания. Доказательства они собираются представить в ближайшие два дня.

В последнее время Хашугги опасался за свою жизнь из-за профессиональной деятельности. Журналист критиковал внешнюю политику Саудовской Аравии.