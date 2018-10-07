В Кемерове погибли два дайвера из Новосибирска
Они пропали при погружении в карьер в Кузбассе. Теперь обнаружены их тела, — сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на Следственный комитет.
Там отмечают, что глубина карьера – около семидесяти метров. По предварительным данным, он не был приспособлен для погружений.
Комментарии4
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yulya_cikina_20 07 октября 2018 | 12:40
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ugas 07 октября 2018 | 12:53
yulya_cikina_20: Сука, люди погибли! А у тебя, кроме бл...ва, ничего в голове нет?!
rampa 07 октября 2018 | 13:05
ugas: у этого существа, похоже, вообще ничего кроме нескольких отверстий в теле нет. А вот что в голове модераторов сайта не понятно, что не могут навсегда выкинуть это с айта
rampa 07 октября 2018 | 13:05
ugas: у этого существа, похоже, вообще ничего кроме нескольких отверстий в теле нет. А вот что в голове модераторов сайта не понятно, что не могут навсегда выкинуть это с айта