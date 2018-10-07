В Кемерове погибли два дайвера из Новосибирска

Они пропали при погружении в карьер в Кузбассе. Теперь обнаружены их тела, — сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на Следственный комитет.

Там отмечают, что глубина карьера – около семидесяти метров. По предварительным данным, он не был приспособлен для погружений.