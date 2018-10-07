Советник главы республики: Депутаты Народного собрания Ингушетии не будут повторно рассматривать договор с Чечней
Депутаты Народного собрания Ингушетии не будут повторно рассматривать договор о границе с Чечней, утверждает советник главы республики. Как сказал Артем Перехрист, позиция одного депутата не отражает мнения всего парламента, — передает агентство «Интерфакс». После утверждения документа об обмене территориями с Чечней в Ингушетии начались массовые акции протеста. Стали звучать требования повторного голосования и расследование нарушений, допущенных при процедуре.
Депутат Сет-Салим Ахильгов заявил, что новое голосование пройдет в понедельник.
Комментарии5
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ura_123 07 октября 2018 | 12:56
Парламент не место для дискуссий!
luger_max_otto 07 октября 2018 | 13:03
Вообще- то следует объявить "Единую Россию" преступной организацией. Признать, сталбыть, факт.
sbk 07 октября 2018 | 13:02
Указание пришло? Этого точно не следовало делать...
vlabumur 07 октября 2018 | 13:19
в Ингушетии можно проводить несанкционированные митинги потому что там есть гражданское общество и люди не овцы.а наша власть молодец среди овец, а на молодца - и сам овца..