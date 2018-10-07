Советник главы республики: Депутаты Народного собрания Ингушетии не будут повторно рассматривать договор с Чечней

Депутаты Народного собрания Ингушетии не будут повторно рассматривать договор о границе с Чечней, утверждает советник главы республики. Как сказал Артем Перехрист, позиция одного депутата не отражает мнения всего парламента, — передает агентство «Интерфакс». После утверждения документа об обмене территориями с Чечней в Ингушетии начались массовые акции протеста. Стали звучать требования повторного голосования и расследование нарушений, допущенных при процедуре.

Депутат Сет-Салим Ахильгов заявил, что новое голосование пройдет в понедельник.