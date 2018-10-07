Сотрудники ФСБ пришли с обыском в полицию Нижневартовска. Об этом со ссылкой на источник сообщает агентство URA.Ru. По его данным, нескольких сотрудников местного управления МВД задержали по подозрению во взяточничестве.

В пресс-службе окружной полиции подтвердили, что в одном из подразделений проводятся оперативные мероприятия, однако детали уточнять не стали.