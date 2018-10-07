Сотрудники ФСБ пришли с обыском в полицию Нижневартовска
Сотрудники ФСБ пришли с обыском в полицию Нижневартовска. Об этом со ссылкой на источник сообщает агентство URA.Ru. По его данным, нескольких сотрудников местного управления МВД задержали по подозрению во взяточничестве.
В пресс-службе окружной полиции подтвердили, что в одном из подразделений проводятся оперативные мероприятия, однако детали уточнять не стали.
Комментарии5
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ura_123 07 октября 2018 | 12:36
Ой,а как там в омериге???
echo_shar 07 октября 2018 | 12:43
ura_123:
Не ой, а молодцы!!! Отличный сигнал взяточникам в погонах!
plank1957 07 октября 2018 | 12:48
Одни бандюганы ополчились на других. Браво! Может они поубивают друг друга? Дышать легче бы стало.
ulagai 07 октября 2018 | 12:49
Приятно читать про паучьи бои.
alex_melnikov Алексей Мельников 07 октября 2018 | 12:52
Попали под "дружеский огонь" )