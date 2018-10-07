Кремль, а также руководство Дагестана и Чечни направляют поздравления российскому бойцу Хабибу Нурмагомедову
Президент Владимир Путин, по утверждению самого спортсмена, лично позвонил, чтобы сказать бойцу, что им гордится.
Глава Дагестана Владимир Васильев назвал Нурмагомедова примером для молодежи и гордости у россиян. Руководитель Чечни Рамзан Кадыров сказал, что Нурмагомедов – гениальный художник, способный превратить лицо соперника в картину, расписанную красной масляной краской.
Россиянин победил ирландца Конора Макгрегора в бою за титул Абсолютного бойцовского чемпионата. Поединок завершился массовой дракой, которую, как говорят в руководстве чемпионата, начал Нурмагомедов. Россиянин принес извинения. Тем не менее, он может быть лишен завоеванного титула.
Комментарии28
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
uralruss 07 октября 2018 | 12:33
Больше и гордится вроде некем и нечем.
danko_bobka 07 октября 2018 | 12:42
uralruss: я согласен с Кремлём! А бабка данко1 вешается. В маями.
luger_max_otto 07 октября 2018 | 12:55
Ну как же: заслуженный дебошир, обласканный Путиным и Рамзанкой Дыровым.
y_y_y 07 октября 2018 | 13:18
luger_max_otto:
//дебошир, обласканный//
Напервой-то он бои выигрывает. ;)
patriot1812 07 октября 2018 | 12:37
Лучше бы гордился здоровыми и счастливыми россиянами . Много таких ?
ura_123 07 октября 2018 | 12:41
patriot1812: Ну с десяток есть,ролдугины там,ротенберги,сечины...
sagen 07 октября 2018 | 12:38
Это, конечно, высочайшее достижение. Победа русского духа в колониальной войне на Кавказе. Видимо, таким образом хотят отвлечь тамошний народ от проблем передела границ. Замечу, что Рамзан Кадыров давно из гаранта местной стабильности перерос в источник напряженности на Кавказе. Менять его надо, и чем быстрей, тем лучше.
vinnidi 07 октября 2018 | 12:47
sagen: Опасно его менять-слишком много знает про путина, в том числе в деле по убийству Немцова !!!
kryimzdick 07 октября 2018 | 13:02
vinnidi: менять можно только одним способом, как папашу его
vatarasha 07 октября 2018 | 12:42
А гордится рассеянами забыл ? ааа...ну да. Вы там держитесь стадо
ura_123 07 октября 2018 | 12:43
Пескофф нашёл телефон в справочнике и дозвонился хабибушке?
b52artur 07 октября 2018 | 12:47
Бои без правил теперь в почете?
А мальчишкам которые на олимпиаде по физике взяли 4 "золота" поди не звонил?
БЛИН каждый день новости хуже и хуже
alexisgross_082018 07 октября 2018 | 13:19
b52artur: А ты не в курсе - какие места с общим количеством балов заняли эти ребятишки ? Ни на одном из российских ресурсов ты не найдешь окончательную таблицу результатов. Дело в том - золотая медаль это общий уровень подготовки участника, присуждается за переделенное количество баллов, примерно как балл-атестат в школе.
Это ни сколько не умаляет крутости этих замечательных детишек. Но сайте министерства образования ты ни чего не найдешь об этих детях, только самовосхваление и общее бла-бла.
protoukrop 07 октября 2018 | 13:20
b52artur: Наш несменяемый только там где большой хайп. Математика и физика нынче не в почете. Мячик по полю пинать и морду бить - вот приоритеты развития общества. ))
ulagai 07 октября 2018 | 12:47
Печально,что такое значение придаётся банальному мордобою,в современной России.
vlabumur 07 октября 2018 | 12:50
Нас Рать.
eduard53 07 октября 2018 | 12:51
И ликует гопота ....
ed10075 07 октября 2018 | 12:51
"Кровь...", "без правил...", - это так возбуждает наших "правителей"!
Какая гадость... эта их Клептократия!
polikarpich 07 октября 2018 | 12:59
ed10075:
А Кадыров прям поэт, блин! :-)
"Превратить лицо соперника в картину..."
С такими "управителями" мы все скоро друг другу превратим лица в расписные картины. Больше ничего и не ожидается, никаких достижений.
"Кроме мордобития никаких чудес." (с)
norgemann 07 октября 2018 | 12:54
Хабиб своим поведение после боя опозорил Россию, подвердил что все русские дикари и нападют сзади.
holic 07 октября 2018 | 12:54
Дэйна Уайт, президент UFC: «Хабиб может быть оштрафован или дисквалифицирован. Если дисквалификация будет длительной, то, конечно, мы лишим его титула. Конечно, будут санкции. Парень, который прыгает ногами в толпу, больше не будет драться здесь».
В аул, Хабиб, в аул!
chensk 07 октября 2018 | 12:59
Способность набить морду это одна из скреп.
rena1960 07 октября 2018 | 13:01
"Мы с нашим культом силы-варвары."(Светлана Алексиевич:
писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе)
piterrr 07 октября 2018 | 13:06
А грабить нищих российских старух и детей эта нечисть гэбистская тоже гордится?
chapter_2 07 октября 2018 | 13:07
Не стоит восхищаться теми, кого поздравляют Кремль, а также руководство Дагестана и Чечни...
a17121969aa 07 октября 2018 | 13:07
Если дисквалификацируют за драку то прямая дорога в депутаты или губернаторы
alexisgross_082018 07 октября 2018 | 13:08
С чем одни идиоты, поздравили другого идиота ? С просранным титулом, с угрозой дисквалификации или мужественным показом важности понтов ? С возможностью того, что весь промоушен UFC максимально сократит контакты. Сколько останется россиян в UFC в результате?
Вот отправь этого хама и полного придурка Хабиб после боя в больничку - нет вопросов - молодца. Привези титул на родину в Дагестан, только довези - нет.
А в UFC есть художник и по круче и это Фергюсон, но теперь будем смотреть другие бои с другими участниками.
uralruss 07 октября 2018 | 13:16
Очередной повод поулыбаться в зомбоящик перед нищебродами.