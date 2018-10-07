Кремль, а также руководство Дагестана и Чечни направляют поздравления российскому бойцу Хабибу Нурмагомедову

Президент Владимир Путин, по утверждению самого спортсмена, лично позвонил, чтобы сказать бойцу, что им гордится.

Глава Дагестана Владимир Васильев назвал Нурмагомедова примером для молодежи и гордости у россиян. Руководитель Чечни Рамзан Кадыров сказал, что Нурмагомедов – гениальный художник, способный превратить лицо соперника в картину, расписанную красной масляной краской.

Россиянин победил ирландца Конора Макгрегора в бою за титул Абсолютного бойцовского чемпионата. Поединок завершился массовой дракой, которую, как говорят в руководстве чемпионата, начал Нурмагомедов. Россиянин принес извинения. Тем не менее, он может быть лишен завоеванного титула.