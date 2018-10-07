Хабиб Нурмагомедов принес извинения за драку, которую устроил после победы над Конором Макгрегором в Лас-Вегас
Хабиб Нурмагомедов принес извинения за драку, которую устроил после победы над Конором Макгрегором в Лас-Вегасе. Российский боец сказал, что не мог поступить иначе.
Массовая драка началась сразу после окончания поединка с участием российского и ирландского бойцов. Руководство Абсолютного бойцовского чемпионата говорит, что потасовку устроил Нурмагомедов.
Комментарии15
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protoukrop 07 октября 2018 | 13:07
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uralruss 07 октября 2018 | 12:17
Чемпион конечно не должен так себя вести. Я бы понял ирландца. но не победителя. обезьяньи инстинкты надо из себя выдавливать. Вы же представляете великое государство.
detul 07 октября 2018 | 12:23
uralruss: Как Вы полагаете, Зинедин Зидан выдавил из себя обезьяние инстинкты, или все еще нет? Вроди и государство за ним стоит не в пример нынешней России
uralruss 07 октября 2018 | 12:25
detul: Меня не интересует поведение Зидана. Он не мой соотечественник.
detul 07 октября 2018 | 12:30
uralruss: Так и что? С великих надо брать пример. .. С Зидана, с Марадоны, перечислять можно до бесконечности. Так что за оскорбление родителей дать в рыло - вполне цивилизованный поступок.
uralruss 07 октября 2018 | 12:36
detul: Для вас они великие., а для меня всего лишь люди добившиеся успеха в своей сфере деятельности. А лайк случайно поставил. простите уже.
tom_tom 07 октября 2018 | 12:31
Смешно, когда боярышниковые наркоманы пишут, что ирландцу надо меньше пить виски.
srk2658lu 07 октября 2018 | 12:30
Испугался и извинился поскорее.
Человек со зверскими инстинктами. Он что-нибудь ещё умеет?
А ПутЫн поздравил с победой, он очень любит людей...
vinnidi 07 октября 2018 | 12:38
srk2658lu: Бабла жалко стало -вот и извинился вынуждено и натянуто!!!
dmast79 07 октября 2018 | 12:48
srk2658lu: За оскорбления, которые позволил себе ирландец, стыдно должно было быть ему, и извиняться должен был он..
sam2018 07 октября 2018 | 12:35
Больше санкций хороших и разных !
sg104 07 октября 2018 | 13:00
Зачем? Мужик должен отвечать на оскорбления по-мужски. Эта рыжая обезьяна не умеет проигрывать. Пришлось поучить. Браво, Хабиб!
polikarpich 07 октября 2018 | 13:11
sg104: А давай! Вот с тебя и начнём. Ты ж здесь совершенно за базаром не следишь.
Анонимностью пользуешься, не мужик, сталбыть?