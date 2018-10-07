Хабиб Нурмагомедов принес извинения за драку, которую устроил после победы над Конором Макгрегором в Лас-Вегас

Хабиб Нурмагомедов принес извинения за драку, которую устроил после победы над Конором Макгрегором в Лас-Вегасе. Российский боец сказал, что не мог поступить иначе.

Массовая драка началась сразу после окончания поединка с участием российского и ирландского бойцов. Руководство Абсолютного бойцовского чемпионата говорит, что потасовку устроил Нурмагомедов.