Партия русскоязычного мэра Риги Нила Ушакова лидирует на выборах в латвийский сейм
Партия русскоязычного мэра Риги Нила Ушакова лидирует на выборах в латвийский сейм. Однако, она вновь может оказаться в оппозиции.
«Согласие» по итогам подсчета бюллетеней со всех избирательных участков набирает почти 20% голосов. Центристская «Кому принадлежит государство?» оказалась на втором месте примерно с 14,5%. Всего на 1% от нее отстала Новая консервативная партия. Согласно данным Центризбиркома, необходимый пятипроцентный барьер для попадания в Сейм также преодолели объединение «Для развития/За!», «Национальное объединение», Союз «зеленых» и крестьян, который сейчас возглавляет правящую коалицию, и «Новое Единство». Как передает информагентство ЛЕТА со ссылкой на ЦИК, состав Сейма обновится на две трети.
Несмотря на победу, партия «Согласие», имеющая традиционную поддержку русскоязычного меньшинства, не улучшит свои позиции по сравнению с нынешним созывом. Число мест в парламенте у нее останется прежним – 24. При этом остальные прошедшие в сейм партии уже заявляли об отказе с ней сотрудничать.
О готовности взять на себя ответственность по формированию очередного правительства Латвии уже заявил лидер Новой консервативной партии Янис Борданс.
Комментарии19
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zztop1960 07 октября 2018 | 12:08
В Сейм 13-го созыва избрано только 35% депутатов Сейма нынешнего, 12-го, созыва, две трети парламентариев могут оказаться новыми, свидетельствуют предварительные результаты выборов.
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hastings 07 октября 2018 | 12:10
Может и референдум по присоединении Латвии можно будет провести!
testmeter 07 октября 2018 | 12:20
hastings: И ввести ихтамнетов для обеспечения его проведения и защиты угнетенных русскоязычных распятых мальчиков в трусиках
hastings 07 октября 2018 | 13:22
testmeter: кто-то ведь должен контролировать соблюдение демократических процедур.
zztop1960 07 октября 2018 | 12:23
hastings: «В 1940 году независимость Латвии была насильно разрушена. Латвия потеряла свою независимость. После этого последовали безжалостные репрессии сталинского режима, депортации и 1941-го, и 1945-го годов. Если мы сегодня хотим сломать все, что можно сломать; пытаемся понять, кому как лучше сказать — инкорпорация, аннексия или оккупация, чтобы обозначить те события… этим можно заниматься, но это не меняет суть вещей», — сказал Ушаков. На вопрос Домбурса, «была оккупация или нет?» мэр ответил: «Латвия не хотела присоединяться к СССР, Латвия была присоединена против воли народа. Латыши и представители других национальностей были безжалостно репрессированы как в 1941-ом, так и в 1949-ом году. В этом нет никаких сомнений. И я очень сознательно принимаю участие в мероприятиях в честь тех, кто был репрессирован…»
novyrusich 07 октября 2018 | 12:38
hastings: Как и ожидалось Согласие в парламенте окажется на задворках.
желающих с ней сотрудничать нет
Кстати, русских в Латвии гораздо больше 20%, значит не все из них сошли с ума и голосуют за возврат в совок и совсем уж они не желают в Россию.
Те кто желал, те в нее уехали, но таких идиотов практически не было.
zztop1960 07 октября 2018 | 12:48
novyrusich: Вообще то Согласие не совсем русскоязычная партия , там половина латышей и не пророссийски настроенных.Вот фамилии - Янис Урбанович, Андрей Клементьев, Регина Лочмеле,Сергей Потапкин , Янис Кришанс. Инга Солдберга. Ивар Залитис, Иван Рыбаков , Янис Тутиньш, , Эвия Папуле, Гунтар Гринвалдс, Сергей Долгополов, Янис Адомсонс, Александр Саковский, Анрийс Матисс , Валерий Агешин , Ивар Зариньш , Айвар Мейя и т.д.
antonkon 07 октября 2018 | 12:52
novyrusich: стыдно не знать - "К середине 2017 г., по данным Регистра жителей, в Латвии проживало 237 759 неграждан (11,2 % жителей), из них 65,6 % — русские (28,2 % русских Латвии)" а "неграждане" не имеют избирательных прав.
novyrusich 07 октября 2018 | 13:12
antonkon: Стыдно врать, голубчик, и не знать арифметики.
Латышей в Латвии всего около 60%, так что 10% неграждан ничего не решают.
Кстати, а чего это эти бесправные как бы неграждане не уезжают в Россию, где будут иметь все права?
В том числе и право голосовать за Путина и любимую единую Россию.
glotov 07 октября 2018 | 13:09
novyrusich: Так это же хорошо для России!
compare 07 октября 2018 | 12:50
hastings: а тебе что,мало земли? загаженной и неухоженной? иди,свою землю чисти от мусора,а не заглядывайся на чужую-что,и ее засрать охота? подлое ваше племя,безрукое и жо...головое,ни х..ра не умеющее созхидать,только срать и воровать(хотя бы у соседа,есл по-большому,ссыкотно)...такие уж вы выродки,портяновидные сопляки,с г..ном,вместо мозга!
zztop1960 07 октября 2018 | 12:52
hastings: Пророссийская партия это Русский союз Латвии , но они набрали только 3% и не преодолели 5% барьер
zztop1960 07 октября 2018 | 12:13
Теперь согласосы смогут как всегда спать 4 года в Сейме, от них ничего не зависит , 20% против 80%.В коалицию их никто не возьмёт , должностей не дадут. Русскоязычные депутаты , кроме русскоязычных из других партий. уже 27 лет только штаны просиживают на заседаниях
ilja13 07 октября 2018 | 12:38
Вряд ли это хорошая новость. Прибалты тотально ненавидят русско говорящих. Это факт реальности. И ситуацию нельзя изменить якобы с помощью якобы демократической процедуры выборов. Нужны принципиально иные решения. Только вот какие.....
midnightblues 07 октября 2018 | 12:52
ilja13: наоборот-у меня все программисты латыши
прекрасно ко мне относятся
не переваривают они совковых дегенератов
как и мы-русские
meteor1908 07 октября 2018 | 13:11
ilja13: факт? И чем он подтверждается? Националисты в любой стране ненавидят меньшинства, но основная масса обывателей вполне нейтральна.
Бываю в Прибалтике, не замечаю ненависти к себе...
echo_shar 07 октября 2018 | 12:48
Правильно! Зачем сотрудничать с этой партией недочеловеков!
Проблемы рашкованов вообще никого не интересуют. Им вообще нужно запретить участвовать в выборах!
Желательно так же принять закон, чтобы рашкованы носили на одежде какие-нибудь знаки отличия, чтобы представители высшей рассы могли из сразу определять и не сотрудничать.
holic 07 октября 2018 | 12:52
Некоторый контекст: партия пророссийского Согласия получила 28% голосов в 2011 выборах и 23% в 2014 . Теперь 19... Перемога, однозначно!