Партия русскоязычного мэра Риги Нила Ушакова лидирует на выборах в латвийский сейм. Однако, она вновь может оказаться в оппозиции.

«Согласие» по итогам подсчета бюллетеней со всех избирательных участков набирает почти 20% голосов. Центристская «Кому принадлежит государство?» оказалась на втором месте примерно с 14,5%. Всего на 1% от нее отстала Новая консервативная партия. Согласно данным Центризбиркома, необходимый пятипроцентный барьер для попадания в Сейм также преодолели объединение «Для развития/За!», «Национальное объединение», Союз «зеленых» и крестьян, который сейчас возглавляет правящую коалицию, и «Новое Единство». Как передает информагентство ЛЕТА со ссылкой на ЦИК, состав Сейма обновится на две трети.

Несмотря на победу, партия «Согласие», имеющая традиционную поддержку русскоязычного меньшинства, не улучшит свои позиции по сравнению с нынешним созывом. Число мест в парламенте у нее останется прежним – 24. При этом остальные прошедшие в сейм партии уже заявляли об отказе с ней сотрудничать.

О готовности взять на себя ответственность по формированию очередного правительства Латвии уже заявил лидер Новой консервативной партии Янис Борданс.