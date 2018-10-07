«Новая газета» призывает вновь допросить фигуранта дела об убийстве Анны Политковской Дмитрия Павлюченкова

Его журналисты издания подозревают в причастности к другим громким преступлениям.

Заключая сделку со следствием, Дмитрий Павлюченков обещал назвать фамилию заказчика, однако не сделал этого, хотя получил незначительный срок – 11 лет колонии, пишет «Новая газета». Как отмечает издание, он может иметь отношение к делу об убийстве Пола Хлебникова. Согласно рабочей версии следователя Петроса Гарибяна фигуры обвиняемых Лом-Али Гайтукаева и Павлюченкова могли связать между собой несколько громких преступлений. Из этого возможно сделать вывод об общем заказчике, подчеркивает «Новая газета». Издание указывает, что Гайтукаев знал гораздо больше, чем сказал в суде, но его никто не допрашивал в заключении, а также не выяснены обстоятельства ранней смерти осужденного в колонии.

Много вопросов остается к бывшему главе администрации Ахчой-Мартановского района Чечни Шамилю Бураеву и подполковнику Павлу Рягузову, которые были подозреваемыми по делу об убийстве Анны Политковской, заключает «Новая газета».

За убийство журналистки пожизненно осужден киллер Рустам Махмудов, заказчик преступления не найден.