«Новая газета» призывает вновь допросить фигуранта дела об убийстве Анны Политковской Дмитрия Павлюченкова
Его журналисты издания подозревают в причастности к другим громким преступлениям.
Заключая сделку со следствием, Дмитрий Павлюченков обещал назвать фамилию заказчика, однако не сделал этого, хотя получил незначительный срок – 11 лет колонии, пишет «Новая газета». Как отмечает издание, он может иметь отношение к делу об убийстве Пола Хлебникова. Согласно рабочей версии следователя Петроса Гарибяна фигуры обвиняемых Лом-Али Гайтукаева и Павлюченкова могли связать между собой несколько громких преступлений. Из этого возможно сделать вывод об общем заказчике, подчеркивает «Новая газета». Издание указывает, что Гайтукаев знал гораздо больше, чем сказал в суде, но его никто не допрашивал в заключении, а также не выяснены обстоятельства ранней смерти осужденного в колонии.
Много вопросов остается к бывшему главе администрации Ахчой-Мартановского района Чечни Шамилю Бураеву и подполковнику Павлу Рягузову, которые были подозреваемыми по делу об убийстве Анны Политковской, заключает «Новая газета».
За убийство журналистки пожизненно осужден киллер Рустам Махмудов, заказчик преступления не найден.
Комментарии5
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haldey 07 октября 2018 | 12:11
"Ну, положим, жена Груздева под присягой подтвердит, что это ты ему пистолет подбросил. А также поведает, о чем говорили отец Варлаам с Гришкой-самозванцем на литовской границе…"
Власть, что должна, на каждый пук либерасни реагировать?)))
polikarpich 07 октября 2018 | 12:39
haldey: Если это законная настоящая власть - то да, должна реагировать на заявления граждан.
А если узурпированная воровская, к тому же разделяющая граждан государства на "либерасню" и "не либерасню" - то нет.
Вы сами-то обзовитесь, кто вы есть по жизни? Анархист, монархист, фашист, социал - демократ?
haldey 07 октября 2018 | 12:59
polikarpich: А у тебя есть лакмусовая бумажка по определению настоящей власти? Или тебе достаточно отмашки из-за океана, что эта власть демократическая))) Тогда научи разглядеть настоящую власть на Украине))) Там бешенный принтер, как вы любите говорить, с такой скоростью генерирует ненависть, что диву даешься)))
И заявления некоторых граждан настолько тупы и примитивны, что не заслуживают внимания даже домоуправа, не то что власти)))
addi 07 октября 2018 | 13:20
В этот скорбный день "лицу №1" в РФ исполнилось 666 лет....