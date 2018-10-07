Владимир Путин гордится российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым
Об этом, по словам самого спортсмена, глава государства сказал ему, когда лично позвонил после боя.
Нурмагомедов победил ирландца Конора Макгрегора в поединке за титул Абсолютного бойцовского чемпионата. Правда, теперь может быть этого титула лишен за массовую драку после боя. За участие в потасовке полиция задержала несколько членов команды российского бойца. Позже их освободили без предъявления обвинений.
Комментарии15
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gregor 07 октября 2018 | 11:36
Владимир Путин гордится российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым
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Особенно за действия Хабиба после боя .
danko_bobka 07 октября 2018 | 11:39
gregor: я тоже горжусь! А годится ли отстойника опущенная старуха данко1?
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alcatraz 07 октября 2018 | 11:41
gregor: А ты видимо гордишься за поведение коннора перед боем, когда он оскорблял отца Хабиба, нацию, религию..? Да?
Получил свое ирландский петушок. За честь отстоял Хабиб..Молодец!
danko1 07 октября 2018 | 11:41
gregor: Любитель унижать, да и избивать людей, агрессор, гордится себе подобным.
Любит Путин боевые виды спорта, как и на Кавказе, где проявляется сила, а ум не нужен, но если только как побольнее избить.
Он еще и звание героя Хабибу присудит.
danko_bobka 07 октября 2018 | 11:47
danko1: бабка а ты гордишься из маями? Спец!
belovnikita 07 октября 2018 | 11:39
В одну камеру этих гордячек посадить, пусть там по очереди гордятся друг дружкой
skull____ 07 октября 2018 | 11:40
Неплохо Макгрегора придушил...
lager23 07 октября 2018 | 11:43
Конечно гордится, особенно если учесть, что последние семь лет Хабиб Нурмагомедов тренируется и живёт в США...
eduard53 07 октября 2018 | 11:45
А чем ещё шпане гордиться?
eduard53 07 октября 2018 | 11:48
Хотя, налицо и гуманитарный прогресс: раньше на день рожденья пахану
кого-нить мочили, а нынче только придушили чуток ...
ed10075 07 октября 2018 | 11:46
Интересно, а поздравил ли он наших талантливых мальчишек с победами на международных Олимпиадах по химии и физике, которые были достигнуты не благодаря его "чуткому руководству", а вопреки? Или мордобой без правил ему дороже?
wrongway1 07 октября 2018 | 11:46
Кадыров преказал гордится
a17121969aa 07 октября 2018 | 11:49
Не должен Нурмагомедов сражаться в проклятой пиндосии и получать гонорары в долларах это не высокодуховно . Пускай не терпит оскорбления а уедет навсегда к своему другу Рамзану Кадырову.
yralez 07 октября 2018 | 11:53
Накануне было известно, что выиграет тот, на кого сделаны ставки меньше.
Дело пахло большими миллионами, а М.Грегор свои так получил и половинку из договорняка.