Владимир Путин гордится российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым

Об этом, по словам самого спортсмена, глава государства сказал ему, когда лично позвонил после боя.

Нурмагомедов победил ирландца Конора Макгрегора в поединке за титул Абсолютного бойцовского чемпионата. Правда, теперь может быть этого титула лишен за массовую драку после боя. За участие в потасовке полиция задержала несколько членов команды российского бойца. Позже их освободили без предъявления обвинений.