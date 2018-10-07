Сегодня в Барселоне простятся с Монтсеррат Кабалье

Знаменитая оперная певица умерла накануне на 86-м году жизни.

Со своими данными и талантом она была способна на любое достижение в вокальном творчестве, — об этом в эфире «Радио Каталонии» сказал испанский оперный тенор Хосе Каррерас.

Каррерас был одним из любимых партнеров Монтсеррат Кабалье по сцене. Похороны оперной певицы пройдут в предстоящий понедельник.