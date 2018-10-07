Сегодня в Барселоне простятся с Монтсеррат Кабалье
Знаменитая оперная певица умерла накануне на 86-м году жизни.
Со своими данными и талантом она была способна на любое достижение в вокальном творчестве, — об этом в эфире «Радио Каталонии» сказал испанский оперный тенор Хосе Каррерас.
Каррерас был одним из любимых партнеров Монтсеррат Кабалье по сцене. Похороны оперной певицы пройдут в предстоящий понедельник.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
yulya_cikina_20 07 октября 2018 | 11:40
❤️❤️❤️
Реальные знакомства для реального секса! Анкеты настоящих девушек. Выбери себе женщину из твоего города на сайте: ++ http://yulydate.ga ++ (скопируй ссылку и вставь в адресную строку браузера). Сайт актуален для всех стран и городов). Бесплатная регистрация, которая займёт не более минуты. Все анкеты девушек реальные!!! Сайт не имеет ничего общего с проституцией. Это обычный ресурс для секс-знакомств. http://yulydate.ga