В Китае вооруженный ножом мужчина напал на прохожих, а затем въехал в толпу людей на автомобиле
В Китае вооруженный ножом мужчина напал на прохожих, а затем въехал в толпу людей на автомобиле. Это произошло вчера вечером в провинции Чжэцзян. Два человека погибли, 16 пострадали. Подозреваемый задержан. Полиция утверждает, что причиной произошедшего стал личный конфликт.
Комментарии2
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yulya_cikina_20 07 октября 2018 | 11:41
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maestro_air 07 октября 2018 | 11:51
yulya_cikina_20: Вы проститутка политическая или в хорошем смысле слова?