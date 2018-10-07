В Китае вооруженный ножом мужчина напал на прохожих, а затем въехал в толпу людей на автомобиле. Это произошло вчера вечером в провинции Чжэцзян. Два человека погибли, 16 пострадали. Подозреваемый задержан. Полиция утверждает, что причиной произошедшего стал личный конфликт.