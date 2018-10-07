Партия «Согласие», которая лидирует на парламентских выборах в Латвии, вновь не сможет сформировать коалицию. Как сообщает издание Delfi, объединение, популярное у русскоязычного населения, набирает почти 20% голосов. Партия получит в Сейме 24 мандата – это столько же, сколько в парламенте нынешнего созыва. Однако, «Согласие» останется в оппозиции.

Другие партии, преодолевшие пятипроцентный барьер и также прошедшие в Сейм, отказались с ней сотрудничать.