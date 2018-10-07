Партия «Согласие», которая лидирует на парламентских выборах в Латвии, вновь не сможет сформировать коалицию
Партия «Согласие», которая лидирует на парламентских выборах в Латвии, вновь не сможет сформировать коалицию. Как сообщает издание Delfi, объединение, популярное у русскоязычного населения, набирает почти 20% голосов. Партия получит в Сейме 24 мандата – это столько же, сколько в парламенте нынешнего созыва. Однако, «Согласие» останется в оппозиции.
Другие партии, преодолевшие пятипроцентный барьер и также прошедшие в Сейм, отказались с ней сотрудничать.
Комментарии4
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yulya_cikina_20 07 октября 2018 | 11:41
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sekretniy_fizik 07 октября 2018 | 11:53
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haldey 07 октября 2018 | 11:43
Вот она какая "демократия"))) Народ хочет улучшения отношений с Россией... НО!!! Кто ж им позволит))) Это и лишение избирательных прав, части людей, это и всякие инструменты, как и в Молдавии, не позволяющие воплотить это стремление БОЛЬШИНСТВА... Как тут местные любят нахваливать, схема сдержек и противовесов))) Где же эта схема на Украине? 10% населения диктует подавляющему большинству повестку((( А в Латвии большинство никак не может добиться своего!
Трижды прав товарищ Сталин!
"Я наивно думал, что демократия - это власть народа, но господин Рузвельт мне объяснил. что демократия - это власть американского народа")))
zolingen 07 октября 2018 | 11:54
Судя по всему,выборы прошли удачно.