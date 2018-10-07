В Саратове Следственный комитет прекратил дело о частушках по статье о возбуждении ненависти. Об этом сообщает сайт Медиазона со ссылкой на Наталью Ковалеву, в отношении которой было организовано расследование. Дело было возбуждено по инициативе Совета судей Саратовской области. Орган, который возглавляет один из героев частушек, опубликованных на портале YouTube, обратился в Следственный комитет, прокуратуру и Роскомнадзор с просьбой привлечь к ответственности за возбуждение ненависти к судьям.