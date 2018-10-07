В Саратове Следственный комитет прекратил дело о частушках по статье о возбуждении ненависти
В Саратове Следственный комитет прекратил дело о частушках по статье о возбуждении ненависти. Об этом сообщает сайт Медиазона со ссылкой на Наталью Ковалеву, в отношении которой было организовано расследование. Дело было возбуждено по инициативе Совета судей Саратовской области. Орган, который возглавляет один из героев частушек, опубликованных на портале YouTube, обратился в Следственный комитет, прокуратуру и Роскомнадзор с просьбой привлечь к ответственности за возбуждение ненависти к судьям.
Комментарии5
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ed10075 07 октября 2018 | 11:39
А этим судьям невдомёк, что ненависть людей к ним они порождают сами, своими откровенно предвзятыми решениями и приговорами, и что некоторые из них, вроде Хахалевой, олицетворяют коррупцию?
yulya_cikina_20 07 октября 2018 | 11:41
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eduard53 07 октября 2018 | 11:43
Хрестоматийный пример - грязно пристающий к прохожим тщедушный хулиган, при первом же серьёзном отпоре ему начинает истошно вопить, зовя братву на подмогу: "Наших бьют!"
klasmi 07 октября 2018 | 11:47
Почему в комментариях почти к каждой статье появляется реклама секс-знакомств? Неужели трудно заблокровать? Или кому-то это выгодно?
zemljanka 07 октября 2018 | 11:49
А судьи кто?(с)