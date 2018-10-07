Российский боец Хабиб Нурмагомедов извинился за свое поведение после боя с ирландцем Конором Макгрегором
Он сказал, что не смог стерпеть оскорбления, связанные с его религией и семьей. Выступая на пресс-конференции, Нурмагомедов также сказал, что теперь, по возвращении домой, его накажет отец. «Но я непобедимый и абсолютный чемпион!» – добавил боец. Нурмагомедов выиграл бой. Сразу после поединка началась массовая драка. Руководство Абсолютного бойцовского чемпионата говорит, что ее начал Нурмагомедов. Несколько представителей команды российского бойца задержаны.
Тем временем, в Дагестане продолжают праздновать победу российского бойца. «Для республики это большое событие», — сказал в интервью «Эху» журналист махачкалинского еженедельника «Свободная республика» Заур Газиев.
Глава правительства Дагестана Артем Здунов назвал бой Нурмагомедова победой мастерства и патриотизма. Руководитель Чечни Рамзан Кадыров, поздравляя россиянина, написал в своем Телеграм-канале, что Нурмагомедов – гениальный художник, способный превратить лицо соперника в картину, расписанную красной масляной краской.
Комментарии13
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zemljanka 07 октября 2018 | 11:13
Хороший психолог нужен каждому.
Молодец, Хабиб.
Победил
Извинился за срыв.
eternity88 07 октября 2018 | 11:19
zemljanka: Молодец. Может, своими унизительными извинениями подтереться. Без гонорара и вручения пояса он уже остался. Не удивительно будет, если после расследования спорткомиссии Невады еще и без пояса и с дисквалификацией останется.
tom_tom 07 октября 2018 | 11:17
Хабиб vs МакГрегор.
Кто дикарь? Я дикарь? Да, я дикарь.
decontes 07 октября 2018 | 11:20
Проигрывать не умеют, выигрывать не умеют без позорища на весь мир... Дикари. Только пожизненная дисквалификация сделает из остальных балбесов - спортсменов.
rico777 07 октября 2018 | 11:21
Нурмагомедов в отличие от Зидана поступил правильно.
Он закончил бой победой, а потом попытался наказать тех, кто распускал свой язык в отношении его родственников. Если же вспомнить поступок Зидана (когда он во время финала ПМ головой ударил Матерации), то тогда его поведение напрямую повлияло на результат финала и он подвел всю команду Франции.
А теперь пусть все тявкают про недостойное поведение, штрафуют, дисквалифицируют и т.п....
Нурмагомедов доказал всем, что он сильнее.
Кстати, что-то все молчали, когда на взвешивании агрессивно вел себя Макгрегор, а теперь вон сколько моралистов развелось!)))
Молодец, с заслуженной победой! Россия - вперед!
alexisgross_082018 07 октября 2018 | 11:46
rico777: В кокнцовке - Хабиб без контракта и пояса, с сильно урезанным гонораром и кучей понтов. Три члена команды в кутузке. В итоге Россия - В перде !!! Это не WWE - там хоть Винса отбуцкай в рамках сюжета, только рейтинги растут. UFC - это совсем другое дело.
rico777 07 октября 2018 | 11:49
alexisgross_082018: "В кокнцовке" - это все вторично!
Главный итог боя - безоговорочная победа россиянина!
unprejudiced 07 октября 2018 | 11:24
Главный итог поединка - пендосия снова показал что она не в состоянии организовать проведение крупных спортивных соревнований. Теперь весь мир понял что в пендостане нельзя проводить никакие соревнования! так организации вообще не было никакой. С Победой Россия! С Днем Рождения Владимир Владимирович Путин! Слава России! Слава путину и Единой России!
vladimirgornitsky 07 октября 2018 | 11:26
Как не извиниться, когда на кону 2 миллиона долларов, чемпионский пояс и, возможно, даже продолжение карьеры (руководитель этой боцовской
vladimirgornitsky 07 октября 2018 | 11:30
vladimirgornitsky:
организации, высказался в том смысле, что год дисквалификации - это не самый печальный вариант).
А вообще существование этой организации, в которой одни хулиганы дерутся на площадке, а другие хулиганы - глазеют на это, на мой взгляд - позор для цивилизованного мира. На таких скандалах она и держится. Но Нурмагомедов явно перегнул палку, так что, скорее всего, будет серьезно наказан.
eternity88 07 октября 2018 | 11:31
vladimirgornitsky: да, тут не только хвост свой петушиный ниже спины опустишь - а и булки раздвинешь...
alexisgross_082018 07 октября 2018 | 11:32
Ну какой же он - Хабиб идиот !!!Вот точно - понты дороже титула и места в промоушене ?
Президент UFC Дэйн Уайт — Мы подчиняемся комиссии Невады, и я уверен, что она примет очень жесткое решение. Хабиб должен переживать не из-за меня, а из-за комиссии. Сегодня присутствовало правительство, и им пришлось в спешке покинуть помещение. У Хабиба неприятности !!!
Удавил наглеца - спокойно забрал титул, вынес пояс из октагона, нет - все бездарно слито. Ну разве что - в Дагестане буйная радость ;))