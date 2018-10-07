Российский боец Хабиб Нурмагомедов извинился за свое поведение после боя с ирландцем Конором Макгрегором

Он сказал, что не смог стерпеть оскорбления, связанные с его религией и семьей. Выступая на пресс-конференции, Нурмагомедов также сказал, что теперь, по возвращении домой, его накажет отец. «Но я непобедимый и абсолютный чемпион!» – добавил боец. Нурмагомедов выиграл бой. Сразу после поединка началась массовая драка. Руководство Абсолютного бойцовского чемпионата говорит, что ее начал Нурмагомедов. Несколько представителей команды российского бойца задержаны.

Тем временем, в Дагестане продолжают праздновать победу российского бойца. «Для республики это большое событие», — сказал в интервью «Эху» журналист махачкалинского еженедельника «Свободная республика» Заур Газиев.

Глава правительства Дагестана Артем Здунов назвал бой Нурмагомедова победой мастерства и патриотизма. Руководитель Чечни Рамзан Кадыров, поздравляя россиянина, написал в своем Телеграм-канале, что Нурмагомедов – гениальный художник, способный превратить лицо соперника в картину, расписанную красной масляной краской.