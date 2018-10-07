Премьер Дмитрий Медведев поздравил Владимира Путина с днем рождения
Премьер Дмитрий Медведев поздравил Владимира Путина с днем рождения. Как сообщает пресс-служба кабмина, глава правительства позвонил президенту и пожелал ему «здоровья, благополучия и дальнейших успехов в его нелегкой работе на благо страны и народа России».
Сегодня Путину исполнилось 66 лет.
Комментарии22
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tprfrund001 07 октября 2018 | 11:07
И я поздравил.
nlander 07 октября 2018 | 11:08
tprfrund001: Держите нас в курсе.
opiatnovyi63 07 октября 2018 | 11:17
nlander: Кукушка хвалит петуха за то что оба одинаково разоряют страну!
pattrick 07 октября 2018 | 11:22
Премьер Дмитрий Медведев поздравил Владимира Путина с днем рождения...
Присоединяюсь. От своего имени и от имени "эховской" жидобандеры, поздравляю Владимира Владимировича с днём рождения.
opponent70 07 октября 2018 | 11:35
tprfrund001: Не забыл пожелать табакерку потяжелее в "подарок"?
vinnidi 07 октября 2018 | 11:37
tprfrund001: И вас номерного холуйка вылечат-правда это будет сложно и без гарантии рецидивов!!!
tprfrund001 07 октября 2018 | 11:41
vinnidi: opponent70: Скажите, хохолик, вы заправляете вышиванку в кружевные труселя, когда начинаете скакать?
danko1 07 октября 2018 | 11:09
Пожелал и дальше неадеквату уничтожать Россию.
А он ему в этом вместе с остальными членами правящей ОПГ поможет.
А мне что-то поздравлять того, кто сделал Россию агрессором, кто Конституцию и закон заменил бандитскими понятиями, кто скатил Россию к слаборазвитым странам по всем значимым показателям, сделав её мафиозным и коррупционным государством, нет никакого желания.
ykpodupa 07 октября 2018 | 11:13
danko1: Ты можешь поздравить немцова !)))
yulya_cikina_20 07 октября 2018 | 11:09
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ykpodupa 07 октября 2018 | 11:10
Искренние поздравления ! Успехов и здоровья Владимир Владимирович !
vilingrad 07 октября 2018 | 11:15
ykpodupa: Успехов и здоровья Владимир Владимирович !"
Дерьмо угодливое. А главное- зря кланяешься. Все досталось Медведу, ротенбергам и другим немногим. Тебя обули, как и всегда обували россейский народ. Карма такая- народец-богоносец:)
ykpodupa 07 октября 2018 | 11:17
vilingrad: Так насрать на твои проблемы !)
archibald_dandy_esquire 07 октября 2018 | 11:47
vilingrad:
Владимир Владимирович Путин встретился с Владимиром Владимировичем Путином и поздравил Владимира Владимировича Путина с днём рождения Владимира Владимировича Путина. На встрече присутствовали Владимиры Владимировичи Путины с сопровождающими лицами Владимиров Владимировичей Путинов.
old44 07 октября 2018 | 11:22
ykpodupa: главное, чтоб дотянул до "светлого будущего"
gad123 07 октября 2018 | 11:26
old44: Каравай , каравай всех, кто хочешь поимей!!
vilingrad 07 октября 2018 | 11:13
У них там праздники. Междусобойчик под названием "российская власть". Россияне чужие на этом празднике жизни...
zemljanka 07 октября 2018 | 11:20
Шерочка с машерочкой. (С)
uni_korn 07 октября 2018 | 11:22
66.. опа!
ss2020 07 октября 2018 | 11:32
...и хорошего настроения!))) с деньгами вопрос решён...!)))
ed10075 07 октября 2018 | 11:50
Димона даже на чай с тортиком не пригласили? По телефону поздравил, глотая слезы унижения.
ly4_sveta 07 октября 2018 | 11:53
«Человек не просто смертен, человек ВНЕЗАПНО
смертен»! Самое лучшее пожелание для диктатора,
узурпатора, патологического лжеца и клептомана.
И просьба - не надо вкалывать столько ботекса, это
уже просто смешно, не лицо, а пятая точка. Страсти
господни, посмешище.