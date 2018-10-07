Премьер Дмитрий Медведев поздравил Владимира Путина с днем рождения. Как сообщает пресс-служба кабмина, глава правительства позвонил президенту и пожелал ему «здоровья, благополучия и дальнейших успехов в его нелегкой работе на благо страны и народа России».

Сегодня Путину исполнилось 66 лет.