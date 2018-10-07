В Москве и других городах России сегодня пройдут акции памяти Анны Политковской

12 лет назад обозревателя «Новой газеты» убили в подъезде её дома на Лесной улице. Сегодня журналисты издания опубликовали на сайте газеты материал с подзаголовком «У нас есть вопросы».

В статье говорится, что сейчас никому неизвестно, что происходит с поиском заказчика и других причастных лиц.