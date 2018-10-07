В Москве и других городах России сегодня пройдут акции памяти Анны Политковской
12 лет назад обозревателя «Новой газеты» убили в подъезде её дома на Лесной улице. Сегодня журналисты издания опубликовали на сайте газеты материал с подзаголовком «У нас есть вопросы».
В статье говорится, что сейчас никому неизвестно, что происходит с поиском заказчика и других причастных лиц.
Комментарии2
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parasuk_ 07 октября 2018 | 11:09
Это пример ребрендинга, потом повторенный с немцовым. При жизни была не очень чистоплотная журналюшка мазепа, а стала чуть ли не святой анной
timwlad92 07 октября 2018 | 11:43
Ну вообще то parasuk_: евреи в российских корпорациях сдесь не причем.
Это уровень еврейской сионисткой оппозиции в комитете по правам человека при презденте россии включая творческую интелегенцию мотющаяся по гастролям за рубежом.
Так что у россии положение как у германии,отстаивать свой национальный интерес под сапогом власти капитала.
Много стало политики в брзнесе ,ну так истребить все это крысинное стадо евреев сталинизмом и все дела.
В восточной вропе американцы уже создают условия для истребления политическго большевизма и бандеровщины.
Экономики никакой,зато партий наплодии тысячами.
Рабовладение ни под каким соусом не приживается.