СКР опроверг информацию о том, что пилот вертолета, при крушении которого погиб замгенпрокурора России, был застрелен

Следственный комитет опроверг информацию о том, что пилот вертолета, при крушении которого погиб замгенпрокурора России Саак Карапетян, был застрелен.

Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко утверждает, что ни у одного из погибших в катастрофе не обнаружено огнестрельных ранений.

Ранее радиостанция «Говорит Москва» сообщила со ссылкой на источник в силовых ведомствах, что пилот Станислав Михнов, вероятно, был застрелен двумя выстрелами в спину еще до аварии. Об этом, по данным собеседника радиостанции, свидетельствуют отверстия, оставленные пулями калибра 5.45. Одна из них якобы пробила лопатку летчика.

Частный вертолет АS-350 разбился в среду вечером в Костромской области. На борту находились пилот и четверо пассажиров. Все они погибли. Как выяснилось, одним из них оказался заместитель Юрия Чайки Саак Карапетян. Он, по некоторым данным, будучи в отпуске, направлялся на охоту. Предварительной причиной трагедии называли сложные метеоусловия.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения воздушного транспорта.