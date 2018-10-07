СКР опроверг информацию о том, что пилот вертолета, при крушении которого погиб замгенпрокурора России, был застрелен
Следственный комитет опроверг информацию о том, что пилот вертолета, при крушении которого погиб замгенпрокурора России Саак Карапетян, был застрелен.
Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко утверждает, что ни у одного из погибших в катастрофе не обнаружено огнестрельных ранений.
Ранее радиостанция «Говорит Москва» сообщила со ссылкой на источник в силовых ведомствах, что пилот Станислав Михнов, вероятно, был застрелен двумя выстрелами в спину еще до аварии. Об этом, по данным собеседника радиостанции, свидетельствуют отверстия, оставленные пулями калибра 5.45. Одна из них якобы пробила лопатку летчика.
Частный вертолет АS-350 разбился в среду вечером в Костромской области. На борту находились пилот и четверо пассажиров. Все они погибли. Как выяснилось, одним из них оказался заместитель Юрия Чайки Саак Карапетян. Он, по некоторым данным, будучи в отпуске, направлялся на охоту. Предварительной причиной трагедии называли сложные метеоусловия.
Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения воздушного транспорта.
Комментарии6
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zemljanka 07 октября 2018 | 11:16
Ни дня без лжи.
Репутация.
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zemljanka: Это Ваш виртуальный мир!)))
А уже в нем и какая вам нужна репутация, и какой вам нужен хозяин))) Молитесь дальше на своих виртуальных "божков")))
eduard53 07 октября 2018 | 11:29
Не знаю, как там всё было, но ежли эх-овцы и скр-овцы ещё неделю будут ежечасно разубеждать нас в этом выстреле, я начну его реально видеть и слышать ...
taranь 07 октября 2018 | 11:31
..... значит правда.
compare 07 октября 2018 | 11:50
непонятно,на "кого" эти "мужи" охотились?