Sunday Times: Британия рассматривает возможность проведения кибератаки с целью отключения электричества в Москве
Такая мера, как утверждают в Лондоне, будет предпринята, если Россия решит атаковать одну из стран-членов НАТО.
В правительстве Британии обещают нарастить кибервозможности. И развить их до такой степени, чтобы при необходимости цитата «погасить свет в Кремле» и оставить российскую столицу без электроэнергии, пишет Sunday Times со ссылкой на высокопоставленные источники в службах безопасности Соединённого Королевства. Собеседники отметили: у британских военных в случае нападения России на небольшие острова, которые принадлежат Эстонии, члену НАТО, нет достаточных ресурсов, чтобы ещё цитата «противостоять агрессия Кремля». Не используя ядерные баллистические ракеты. Поэтому минобороны Британии решило развивать киберпотенциал страны с тем, чтобы провести масштабную кибератаку.
Аналогичные меры могут принять, если Россия вторгнется в Ливию, чтобы, как считают собеседники издания, получить контроль над нефтяными резервами и спровоцировать новый миграционный кризис в Европе. Отключить свет в Кремле обещают и в случае если нерегулярные российские формирования нападут на британские войска, а также создадут угрозу для авианосцев.
Британский премьер Тереза Мэй и её голландский коллега Марк Рютте на днях назвали неприемлемыми кибератаки на международные организации, которые российская военная разведка проводит в разных странах мира.
Комментарии29
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dwon 07 октября 2018 | 11:06
Боже, как это страшно!
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ext_lev_ev 07 октября 2018 | 11:41
Да. Предупредили. Прям, как Израиль - о планирующихся налётах на сирийскую армию.
Старый анекдот:
Оккупированная деревня, ночь, по улице идёт человек, подходит к темной избе, стучит в дверь..
-- Кто там?
-- Здесь живёт подпольщик Иванов?
-- Здесь, но щас его нет - ушёл взрывать мост.
-- Тогда передайте ему, что заходили из гестапо..
alexandr_l 07 октября 2018 | 11:12
dwon: у вас в Северске на автобазе не погаснет, а если что, так свечки
ems1 07 октября 2018 | 11:13
dwon: На самом деле страшно. Погибнут недоношенные младенцы в роддомах, больные на операционном столе, рабочие на опасных производствах. Это повод нажать на ядерную кнопку.
ramses333 07 октября 2018 | 11:29
ems1: "Это повод нажать на ядерную кнопку".
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Чтоб уже наверняка погибли все, кому не достанется места в бункере. Умно. Портянки, как всегда, блистают логикой.
beregov_net 07 октября 2018 | 11:29
ems1: Учи мат часть и не пиши всякую хрень .Все больницы , род.дома и прочие важные объекты оборудованы генераторами на случа
alexandr_l 07 октября 2018 | 11:54
beregov_net: Все ..... оборудованы генераторами на случа
ДОЛЖНЫ БЫТЬ
tom_tom 07 октября 2018 | 11:15
Хабиб vs МакГрегор.
Кто дикарь? Я дикарь? Да, я дикарь.
arabtom 07 октября 2018 | 11:33
dwon: Британцы в натуре тупые, они не понимают, что кремлежителям глубоко плевать на проблемы москвичей, так же впрочем, как на проблемы жителей любых регионов рашки.
good_sky 07 октября 2018 | 11:06
Британия тронулась умом
И давно при том!
ykpodupa 07 октября 2018 | 11:08
У кого остались сомнения что бриты просто совершенные идиоты !?
Пардон ,я забыл что хохлы существуют ! ))))
rico777 07 октября 2018 | 11:30
ykpodupa: Хохлы - нищие идиоты!))
serhio_25__ 07 октября 2018 | 11:10
Вообще-то это называется терроризмом. Британские "джентльмены" решили не скрываясь заняться терроризмом, как во времена Британской империи?
kara 07 октября 2018 | 11:14
клиника какая то!
кстати, пусть Джемилева позовут, он научит как быстро ЛЭП подрывать, наверное, то же кибервойска это делали.
timwlad92 07 октября 2018 | 11:20
Ну всем ясно стало,что западная католическая европа и выходцы из этих стран это упыри из рода Каина и живы только за счет убийств и грабежей.
И потому естественно пересилившие западники в россиию это естесвенная продажная пятая коллона которая примет все меры чтобы уничтожить российскую государственность саботажами и диверсиями.
Потому такая ненависть упырей запада евреев и англичан к сталинизму который усмирял ихбв середине 20 века в европе и в сша.
Так что это пустые газетные угрозы которые раздаюся из англии и израиля,это призыв запада к своим единоверцам в россии уничтожать российскую государственность и россиян.
Так что в россии без сталинизма не обойтись коли хотят отстоять российское государство.
arabtom 07 октября 2018 | 11:38
timwlad92: Дебил, мля - Великобритания, в большинстве своем - не католическая страна)))
timwlad92 07 октября 2018 | 11:51
Рабовладение однако arabtom, по одним законам насаждали.
Потом нассорлись деля награбленное при кр4стовых походах.
arabtom 07 октября 2018 | 11:42
timwlad92: А уж если Израиль, в Сирии ответку нашим военно-КОМИЧЕСКИМ силам даст, ВКС у нас просто не будет.
snikkersnepper 07 октября 2018 | 11:21
"...в случае нападения России на небольшие острова, которые принадлежат Эстонии..."
"...Россия вторгнется в Ливию, чтобы, как считают собеседники издания, получить контроль над нефтяными резервами и спровоцировать новый миграционный кризис в Европе..."
"...нерегулярные российские формирования нападут на британские войска, а также создадут угрозу для авианосцев..."
Я много раз безрезультатно задавал на этом сайте подобный вопрос, но не могу удержаться от очередного повторения. Вам вообще не надоедает себя дебилами выставлять?
kazlevich1949 07 октября 2018 | 11:21
"Сидим мы за столиком"... Да что этой Терезе Мэй с этой своей "кибернетик" заморачиваться, когда её гораздо проще звякнуть своему Толе Чубайсу... и Москва надолго без света останется!
grazschdanin 07 октября 2018 | 11:22
А либералы нам врут, что это Россия хакерствует?!
gluhoy2250 07 октября 2018 | 11:27
кибератаки с целью отключения электричества в Москве
Надо же, дауны в Англии власть захватили и их несет похлеще Остапа! Мы прям испугались и из туалета не вылезаем! Дурилки не понимают, что выключать будут в Москве, а погаснет в ЛандОне!
condor00 07 октября 2018 | 11:30
Пока теоретическое объявление террора на государственном уровне. Но с этого же момента - РЕАЛЬНОЕ пособничество терроризму, в какой части света террор не происходил бы.
beregov_net 07 октября 2018 | 11:31
Не позволим проклятым англосаксам отключить свет в Москве ... сами отключим !
ygory 07 октября 2018 | 11:32
Очередной кремлевский фэйк для оправдания изоляции российского интернета
compare 07 октября 2018 | 11:48
ну ,зачем такую чепуху-то нести? несерьезно..
elixer 07 октября 2018 | 11:49
Путин доигрался
terens 07 октября 2018 | 11:49
Т.е. Британия может открыто угрожать РФ и это нормально. Так можно договориться до того что освещать Лондон будет свет термоядерного взрыва. (какое-то время)