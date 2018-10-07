Sunday Times: Британия рассматривает возможность проведения кибератаки с целью отключения электричества в Москве

Такая мера, как утверждают в Лондоне, будет предпринята, если Россия решит атаковать одну из стран-членов НАТО.

В правительстве Британии обещают нарастить кибервозможности. И развить их до такой степени, чтобы при необходимости цитата «погасить свет в Кремле» и оставить российскую столицу без электроэнергии, пишет Sunday Times со ссылкой на высокопоставленные источники в службах безопасности Соединённого Королевства. Собеседники отметили: у британских военных в случае нападения России на небольшие острова, которые принадлежат Эстонии, члену НАТО, нет достаточных ресурсов, чтобы ещё цитата «противостоять агрессия Кремля». Не используя ядерные баллистические ракеты. Поэтому минобороны Британии решило развивать киберпотенциал страны с тем, чтобы провести масштабную кибератаку.

Аналогичные меры могут принять, если Россия вторгнется в Ливию, чтобы, как считают собеседники издания, получить контроль над нефтяными резервами и спровоцировать новый миграционный кризис в Европе. Отключить свет в Кремле обещают и в случае если нерегулярные российские формирования нападут на британские войска, а также создадут угрозу для авианосцев.

Британский премьер Тереза Мэй и её голландский коллега Марк Рютте на днях назвали неприемлемыми кибератаки на международные организации, которые российская военная разведка проводит в разных странах мира.