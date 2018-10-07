В США скончался актер Скотт Уилсон, известный широкой публике ролью в телесериале «Ходячие мертвецы»
Причиной смерти 76-летнего артиста стали осложнения на фоне лейкемии, — сообщает издание TMZ со ссылкой на представителя Уилсона.
Актер, в общей сложности, сыграл роли в 80-ти фильмах и сериалах. Работа в ленте «Девятая конфигурация» принесла ему номинацию на премию Золотой глобус «За лучшую мужскую роль второго плана».
Комментарии1
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glotov 07 октября 2018 | 11:41
Был ходячим, стал лежачим.