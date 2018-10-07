В США скончался актер Скотт Уилсон, известный широкой публике ролью в телесериале «Ходячие мертвецы»

Причиной смерти 76-летнего артиста стали осложнения на фоне лейкемии, — сообщает издание TMZ со ссылкой на представителя Уилсона.

Актер, в общей сложности, сыграл роли в 80-ти фильмах и сериалах. Работа в ленте «Девятая конфигурация» принесла ему номинацию на премию Золотой глобус «За лучшую мужскую роль второго плана».