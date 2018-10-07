В Москве сегодня ограничено движение транспорта из-за полумарафона «Моя столица»
В Москве сегодня ограничено движение транспорта из-за полумарафона «Моя столица». В частности, до 16 часов перекрыли улицу Косыгина от Мосфильмовской до Ленинского проспекта.
До 8 вечера введены ограничения на Университетской площади.
Комментарии1
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yulya_cikina_20 07 октября 2018 | 10:38
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