Россиянин Хабиб Нурмагомедов может быть лишен завоеванного титула из-за массовой драки

Об этом сообщил президент Абсолютного бойцовского чемпионата Дэйна Уайт. «Парень, который прыгает ногами в толпу, больше не будет здесь драться!» — сказал Уайт. Он также сообщил, что россиянин не получит гонорар за бой в размере двух миллионов долларов до окончания расследования.



Хабиб Нурмагомедов сегодня победил ирландца Конора Макгрегора, после чего попытался ударить одного из членов команды-соперника. Завязалась массовая драка. Несколько представителей команды Нурмагомедова были задержаны полицией.

Тем временем, в Дагестане продолжают праздновать победу уроженца республики. Жители вышли на улицы в папахах и начали танцевать лезгинку, посвящая танец российскому бойцу.

Движение в центре Махачкалы некоторое время было заблокировано.

Празднование уроженцы Дагестана устроили и в центре Москвы.