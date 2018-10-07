Россиянин Хабиб Нурмагомедов может быть лишен завоеванного титула из-за массовой драки
Об этом сообщил президент Абсолютного бойцовского чемпионата Дэйна Уайт. «Парень, который прыгает ногами в толпу, больше не будет здесь драться!» — сказал Уайт. Он также сообщил, что россиянин не получит гонорар за бой в размере двух миллионов долларов до окончания расследования.
Хабиб Нурмагомедов сегодня победил ирландца Конора Макгрегора, после чего попытался ударить одного из членов команды-соперника. Завязалась массовая драка. Несколько представителей команды Нурмагомедова были задержаны полицией.
Тем временем, в Дагестане продолжают праздновать победу уроженца республики. Жители вышли на улицы в папахах и начали танцевать лезгинку, посвящая танец российскому бойцу.
Движение в центре Махачкалы некоторое время было заблокировано.
Празднование уроженцы Дагестана устроили и в центре Москвы.
Комментарии20
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trippel 07 октября 2018 | 10:43
Ну что мы хотим от горца, который в силу специфики воспитания и среды в которой растут эти «россияне», логично возомнил, что всероссийский альфа-гопник-дзюдоист и есть образец для подражания! Хабибу просто никто не объяснил разницу между гопничеством , которое стало внешней политикой России и пиар-цирком Конора.
antiboh 07 октября 2018 | 10:49
trippel: Да неприятный был инцидент..
haldey 07 октября 2018 | 10:55
trippel: А Макгрегор такой белый и пушистый)))
Ты либо тупо, либо идиёт)))
Напомнить удар головой Зинедина Зидана))) Иногда полезно думать, а не просто "гнилые штампы" из пустой головы доставать)))
olenenok_zed 07 октября 2018 | 10:57
haldey: гнилые штампы хорошо лайкаются :)
голова хоть пуста. за то рогатая :)
trippel 07 октября 2018 | 11:01
haldey: вам портянкам —поклонникам гопотной идеологии никак не понять, что основной принцип культурного человека не показывать пальцем на другого бескультурного идиота будь он хоть Конором , хоть Трампом!
eternity88 07 октября 2018 | 11:28
haldey: "...Напомнить удар головой Зинедина Зидана)))..."
Ты себе напомни, дятел - "удар головой" стоил Франции чемпионского титула, да и для самого Зидана обернулся концом карьеры футболиста.
sauh 07 октября 2018 | 10:45
XXI век.
Превращение человека в неандерта́льца.
Шоу позорище....
wrongway1 07 октября 2018 | 10:47
такой хоккей нам не нужен----Николай Озеров /спортивный коментатор\
haldey 07 октября 2018 | 10:50
Что дозволено Макгрегору, не дозволено Хабибу)))
beregov_net 07 октября 2018 | 10:53
haldey: ещё скажи что русофобы ))))))))))))))))))))
vinnidi 07 октября 2018 | 10:56
haldey: Что дозволено путину и его ворам-подельникам- не дозволено народу, который они методично грабят и опускают!!!
ihtamnet 07 октября 2018 | 10:54
Один набил другому морду, вот уж есть чем гордиться )))
drillerthriller 07 октября 2018 | 10:55
Вот так вот два ляма прошелестели перед носом...
sasass 07 октября 2018 | 10:59
Кавказ неуправляем нигде...)))
wingate 07 октября 2018 | 11:52
sasass: - хорошо управляем, когда видит перед собой большую и непримиримую силу ствол, а также людей готовых уложить его прямо на месте.
chichanik 07 октября 2018 | 11:02
Будет чемпионом по национальной аварской борьбе "Хъатбай".
Там всё уважительно, по шариату и законам рода.
Иншалла.
old44 07 октября 2018 | 11:25
"дикий народ - дети гор" (с)
grazschdanin 07 октября 2018 | 11:28
Как не вспомнить Поддубного и его европейского соперника, намазовшегося маслом. Поведение западных судей было аналогичным - масляному подлецу присудили победу, а не сняли за жульничество. Европейцы не меняются.
sharko_2 07 октября 2018 | 11:32
Участие профспортсмена силового вида спорта в драке (тем более, её инициация) - дисквалификация с отменой титула.