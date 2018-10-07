В США принес присягу новый верховный судья Бретт Кавано, обвиняемый в сексуальных домогательствах
В США принес присягу новый верховный судья Бретт Кавано, обвиняемый в сексуальных домогательствах. За его назначение проголосовали 50 сенаторов, против – 48. После того, как решение было принято, начались массовые протесты. Задержаны более ста шестидесяти человек.
Комментарии14
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mr_samgin 07 октября 2018 | 10:36
Бедная Карина Орлова!
Мир рухнул. Жизнь потеряла смысл.
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kondrakr 07 октября 2018 | 10:43
Да не обвиняли его не в чём. Только иллюзию создавали. А на деле говорили "мне в тот момент показалось, что он собирается делать то-то и то-то.
haldey 07 октября 2018 | 10:47
Самое интересное, что возникли массовые протесты))) Ведь кто-то ситуацию нагрел, кто-то довел до такой точки кипения))) Даешь майдан))) Нет, сразу два майдана подряд))) Хотя нет, Америка впереди планеты всей, тройной майдан))) Троекратной силы)))
Миланья, какая молодец, отстраивает Африку от управления СЩами))) Сшы и сами расползутся, как тараканы)))
benin_papa__ 07 октября 2018 | 10:54
haldey:
Эх, товарищ. Вам-то, недостроителям коммунизма, что до этого?
Куда бы США не «расползлись», ни один штат в РФ не приползёт.
haldey 07 октября 2018 | 11:01
benin_papa__: Аляска!!!))) Очень удачно вспомнили, пора задуматься)))
anemon 07 октября 2018 | 11:06
haldey: Вот именно Аляска-то и не приползет! Как живут россиянские народы севера через пролив - знают.
haldey 07 октября 2018 | 11:49
anemon: Вот именно живут! А не растворились в рассказах Фенимора Купера)))
benin_papa__ 07 октября 2018 | 11:20
haldey:
Советский народ вправе задумываться над тем, чтобы и чистенькие Анкоридж с Фербэнксом превратить в точественные мухосрански и кобылозадовски, сколько угодно))
haldey 07 октября 2018 | 11:53
benin_papa__: Да уж, они и сами превратят их в Детройт))) Ну или, как во Вьетнаме, в Сонгми)))
ems1 07 октября 2018 | 10:48
Сексуальные домогательства являются преступлением только у буйнопомешанных феменисток, У нормальных людей это является подтверждением сексуальности женщины, что также для нормальной женщины только в плюс. Только не для лесбиянок-феминисток.
koshkaedu 07 октября 2018 | 10:53
Кавано, поздравляю с исторической победой. Клика Клинтон получила по заслугам за все свои мерзости. Орлова, застрелись немедленно пока тебя не уволили кеннаны.!
andre5 07 октября 2018 | 11:02
А эту новость уже явно кто-то предвзятый готовил... Безосновательные оговоры - не есть обвинения.
Если бы Кавано не был утверждён - возник бы опасный прецедент, когда и презумпция невиновности не работает, и когда леваки могут безосновательными вбросами торпедировать важные политические назначения и фигуры...
leningrob2018 07 октября 2018 | 11:04
Ну конечно...Бред Ковано,обвиняемый в сексуальных домогательствах,не может быть верховным судьей.....но это у них в США...у нас же он бы был "национальным героем"....это я конечно утрирую...а с другой стороны,если взять эпопею на яхте с Рыбкой..олигарх с чиновником,так там явно не домогались...у них все правильно...Кто то пострадал,я вас умоляю...Вот в чем разница между Россией и США! У них это не прилично и наказуемо...а у нас почет и уважуха....типа,раз может..."Мужик"В России у кого власть и деньги...любым законом и конституцией...подотрут свои срамные места и зашибись...