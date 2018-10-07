В США принес присягу новый верховный судья Бретт Кавано, обвиняемый в сексуальных домогательствах. За его назначение проголосовали 50 сенаторов, против – 48. После того, как решение было принято, начались массовые протесты. Задержаны более ста шестидесяти человек.