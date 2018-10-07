Sunday Times: Лондон готов задействовать кибервойска в ответ на возможную агрессию со стороны России

Лондон готов задействовать кибервойска в ответ на возможную агрессию со стороны России. Об этом со ссылкой на источники пишет газета Sunday Times.

Издание утверждает, что представители британского оборонного ведомства приняли решение развивать киберпотенциал своей страны, чтобы в случае необходимости, как выражаются журналисты газеты, «погасить свет в Кремле».