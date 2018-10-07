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10:30, 07 октября 2018

Sunday Times: Лондон готов задействовать кибервойска в ответ на возможную агрессию со стороны России

Лондон готов задействовать кибервойска в ответ на возможную агрессию со стороны России. Об этом со ссылкой на источники пишет газета Sunday Times.

Издание утверждает, что представители британского оборонного ведомства приняли решение развивать киберпотенциал своей страны, чтобы в случае необходимости, как выражаются журналисты газеты, «погасить свет в Кремле».

Комментарии

14

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mamiluk 07 октября 2018 | 10:38

Не буди спящего зверя....но "моську" упорно натравливают на "Баскервилей"...

pattrick 07 октября 2018 | 10:47

Представители британского оборонного ведомства приняли решение развивать киберпотенциал своей страны, чтобы в случае необходимости, «погасить свет в Кремле»...

Бриты ведут себя как та одинокая женщина из анекдота, которая никому не нужна, но которая очень хочет внимания: Не буду писать, что муж уехал в командировку и, что я одна дома! А то ещё маньяки придут на ул. Ленина д. 15 кв 103 (3 подъезд), а дверь не заперта…

poluputing 07 октября 2018 | 11:35

pattrick: бриты ведут себя как попало, согласен. Пока они соберутся, россиянцы за собой сами свет выключат и на Темзу припрутся гадить

yulya_cikina_20 07 октября 2018 | 10:39

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haldey 07 октября 2018 | 10:40

Обвинить Россию в своих будущих агрессивных действиях, как это ново и креативненько)))
Никогда такого не было и вот опять)))
Да уже что-то новое придумать слабо? Пони бегают по кругу)))
Кибервойска? Ух ты))) У нас, значит, "галимые хакеры", "тролли пригожинские", а у них благородные кибервойска))) Ню-ню))) Беги, Тереза, беги)))

edyunia 07 октября 2018 | 10:43

haldey: \\У нас, значит, "галимые хакеры", "тролли пригожинские"\\
А как назвать голодранцев таскающих таксишные квитанции для отчётности по "командировке"?

detul 07 октября 2018 | 10:52

edyunia: Вы полагаете что служащие в английских кибервойсках могут тратить деньги английских налогоплательщиков без отчетов, или выполнять служебные задачи за свою зарплату ??? И их бухгалтера будут верить честному слову ???? У Вас совсем нет понятий о бюджетах и отчетах ((((.

edyunia 07 октября 2018 | 11:03

detul: \\нет понятий о бюджетах и отчетах ((((.\\
Бюджетные отчёты и улики в карманах, вы не замечаете некоторую разницу?

detul 07 октября 2018 | 11:10

edyunia: Квитанция - не улика, а отчетный документ. Где там написано, что он вышел из ворот ГРУ ?? Вообще в Несвижском переулке очень хорошие жилые дома стоят. Или в квитанции написано "штаб-квартира ГРУ" ??

ykpodupa 07 октября 2018 | 10:55

edyunia: Облезлый и обоссаный британский лев пытается рычать , но он просто забыл каким местом это делается ! И он делает это как ему проще , поэтому вместо рыка получается пук и неприятный запах !

edyunia 07 октября 2018 | 11:00

ykpodupa: \\получается пук и неприятный запах !\\
Накатанная схема - англичанка опять нагадила эрефовцам в портки.

sensei54 07 октября 2018 | 10:55

haldey: Да уже что-то новое придумать слабо?
...............................................................................
Действительно!
Песню, что ли, спел бы. Боевую, сталинскую...
Не собьёшь стальную нашу птицу,
Не замедлишь смелых танков бег,
Крепко наши заперты границы,
Не пройдёт ни зверь, ни человек.

(комментарий скрыт)

looking_deep_into 07 октября 2018 | 11:08

Не знаю, о каких именно кибервойсках идёт речь, но большинство троллей из США и Англии, благодаря своим стереотипам и незнанию России выглядят как в этом анекдоте:

Заслали американцы на Украину Шпиона. Идет он и видит дедок старый
сидит. Ну и решил он себя проверить. Подходит к нему и говорит:
- Здрастуй дідусь.
- Здравстуйте американський шпигун.
- Дет ти що говориш? Який же я американський шпигун, я український хлопець?
- Та який же ти український хлопець, якщо ти нигер губатий.

looking_deep_into 07 октября 2018 | 11:12

"Лондон готов задействовать кибервойска в ответ на возможную агрессию со стороны России..."

Виртуальные войска - это единственное, что может задействовать американский пудель против России.

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