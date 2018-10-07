Крупный пожар на заводе в подмосковном Подольске
Крупный пожар на заводе в подмосковном Подольске. Огонь охватил территорию около трёхсот пятидесяти квадратных метров. Пострадал один человек, — сообщили агентству ТАСС в пресс-службе регионального отделения МЧС. Пожару присвоен повышенный уровень сложности.
Агентство уточняет, что горит предприятие, которое занимается обработкой тонколистового металла.
Комментарии1
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sasass 07 октября 2018 | 10:20
Интересно бы посчитать на какую сумму сгорает Россия ежемесячно...