Крупный пожар на заводе в подмосковном Подольске. Огонь охватил территорию около трёхсот пятидесяти квадратных метров. Пострадал один человек, — сообщили агентству ТАСС в пресс-службе регионального отделения МЧС. Пожару присвоен повышенный уровень сложности.

Агентство уточняет, что горит предприятие, которое занимается обработкой тонколистового металла.