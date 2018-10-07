По итогам выборов в парламент Латвии лидирует пророссийская партия «Согласие». Далее следуют консерваторы и популисты.

Партия «Согласие» набирает 19% голосов и получает большинство мандатов в парламенте. Проевропейское движение «Для развития/За!» получило более 13%. Популистские партии «Кому принадлежит государство?» и «Новые консерваторы» собрали около 12% голосов избирателей. Члены партии «Согласие» поддерживают интересы русскоязычной части населения и выступают за налаживание отношений с Россией. Из-за такой позиции оппоненты обвиняют эту партию в связях с Кремлем, отмечает телерадиокомпания Deutsche Welle. Кандидатом на пост премьера от «Согласия» выступает экономист Вячеслав Домбровский. Правящей коалиции не удалось удержать лидерство и теперь предстоит искать еще одну политическую силу для объединения.

Всего в выборах участвовали 16 партий и политических объединений.