По итогам выборов в парламент Латвии лидирует пророссийская партия «Согласие»
По итогам выборов в парламент Латвии лидирует пророссийская партия «Согласие». Далее следуют консерваторы и популисты.
Партия «Согласие» набирает 19% голосов и получает большинство мандатов в парламенте. Проевропейское движение «Для развития/За!» получило более 13%. Популистские партии «Кому принадлежит государство?» и «Новые консерваторы» собрали около 12% голосов избирателей. Члены партии «Согласие» поддерживают интересы русскоязычной части населения и выступают за налаживание отношений с Россией. Из-за такой позиции оппоненты обвиняют эту партию в связях с Кремлем, отмечает телерадиокомпания Deutsche Welle. Кандидатом на пост премьера от «Согласия» выступает экономист Вячеслав Домбровский. Правящей коалиции не удалось удержать лидерство и теперь предстоит искать еще одну политическую силу для объединения.
Всего в выборах участвовали 16 партий и политических объединений.
Комментарии4
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snamor 07 октября 2018 | 10:09
Пророссийскими "Согласие" называют нацики, которые не хотят делиться с русскими властью.
zztop1960 07 октября 2018 | 10:13
snamor: На роскошном банкете в Риге 16 марта, который устраивает организация Daugavas vanagi (Соколы Даугавы), представитель «Согласия» Леонид Цветков, избранный в Вилякскую думу в 2013 году, громко заявил: «Все проблемы современной Латвии – это последствия советской оккупации!». Сейчас «Согласие» обсуждает возможность выделения средств на воссоздание землянок «лесных братьев» на болотах Стомпаку в Вилякской волости и хотят сделать к этому «памятному месту» туристические тропы. Идею поддержал и командующий Национальными вооруженными силами Латвии Раймондс Граубе, принципиально не говорящий на людях по-русски.
Зато 23 февраля «Согласие» демонстративно проигнорировало возложение цветов к памятнику Освободителям, а потом и не пришло ни на торжественное празднование в Дом Москвы, ни на большой банкет после этого. На мероприятии были ветераны Великой Отечественной, представители посольства России, общественники, но отсутствие Ушакова и «Согласия» заметили все. Военные пенсионеры прямо говорили: «Ушаков нас предал в очередной раз…». Договор о сотрудничестве между партиями "Согласие" и партией президента России Владимира Путина "Единая Россия" больше не действителен, заявил председатель правления "Согласия" Нил Ушаков
snamor 07 октября 2018 | 10:22
zztop1960: Да русофобы с разных сторон пытаются насолить единственной дееспособной партии Латвии, которая отстаивает интересы рускоязычных. В том числе делая такие фейковые компиляции, как вы.
y_y_y 07 октября 2018 | 10:11
Выигрыш им не сильно поможет, поскольку скорее всего русофобские партии объединятся между собой.
Но все равно приятно видеть, что в Прибалтике, где антироссийская пропаганда одна из сильнейших в мире, на приличных людей она почти не действует.