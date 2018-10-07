Противоречивая информация приходит из Ингушетии по поводу закона о границе с Чечней

Между тем, недовольные им граждане продолжают митинговать.

Народное собрание Ингушетии не планирует пересматривать принятый ранее закон об установлении границы с соседней республикой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу парламента. Кроме того, еще двое депутатов, а также помощник главы Ингушетии Артем Перехрист сказали, что ничего не слышали о подобных планах.

В то же время, агентство «Интерфакс» передает слова депутата Сет-Салима Ахильхова, который не исключил нового обсуждения данного документа в понедельник.

Договор о закреплении административной границы между регионами, которая не была четко установлена со времен распада Чечено-Ингушской АССР в 1991 году, подписали ранее главы республик. На прошлой неделе его утвердило Народное собрание Ингушетии. Однако позднее ряд парламентариев заявили о фальсификации при подсчете голосов. На этом фоне в республике начались массовые круглосуточные акции протеста. В Магасе тысячи протестующих потребовали проведения референдума по данному вопросу и отставки главы республики Юнус-Бека Евкурова.

Накануне правительство Ингушетии согласовало проведение митингов в течение недели. Разрешенное число участников 5 тысяч человек. Акция не должна начинаться до 7 утра и заканчиваться после 10 вечера.