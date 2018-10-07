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10:00, 07 октября 2018

Хабиб Нурмагомедов победил в турнире UFC Конора Макгрегора и защитил титул чемпиона в лёгком весе

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов победил в турнире Абсолютного бойцовского чемпионата ирландца Конора Макгрегора и защитил титул чемпиона в лёгком весе. Бой прошёл в Лас-Вегасе. После него в зале началась массовая драка. Полиция задержала нескольких членов команды Нурмагомедова, включая менеджера.

Решающим для уроженца Дагестана стал четвёртый раунд. Нурмагомедов победил соперника при помощи удушающего приёма. Российский боец с самого начала был на голову сильнее ирландца. Нурмагомедов ещё в первом раунде провёл захват и уложил Макгрегора на спину. Под диктовку россиянина прошли следующие раунды. Ирландец ещё в третьем пытался сопротивляться, но затем окончательно сдал позиции. Сразу после окончания боя Нурмагомедов вступил в словесную перепалку с кем-то за пределами ринга, затем перепрыгнул через ограждения клетки и атаковал команду Макгрегора. В зале началась массовая драка с участием команд обоих бойцов. Один из членов команды россиянина заскочил в клетку и начал драку с Макгрегором. Неразбериха продолжалась некоторое время.

Бойцов увели. После этого сообщили, что бой выиграл россиянин. Чемпионский пояс ему не вручили. Корреспондент агентства ТАСС сообщил, что болельщики ирландца забросали команду Нурмагомедова бутылками. Полиция задержала менеджера Нурмагомедова и ещё двух человек из его команды. Глава UFC общаясь с прессой заявил, что выплата гонорара Нурмагомедову за бой с Макгрегором заморожена.

На счету россиянина 27 побед в смешанных единоборствах, 11 из них в Абсолютном бойцовском чемпионате. Комиссия штата Невада проведёт расследование драки после боя, сообщил журналистам президент спортивной организации Дэйна Уайт. По его словам, выплата гонорара Нурмагомедову за бой с Макгрегором заморожена.

Жители Дагестана вышли на улицы Махачкалы праздновать победу российского бойца Хабиба Нурмагомедова над ирландцем Коннором Макгрегором. Уроженец республики защитил титул чемпиона в легком весе. Он одержал победу удушающим приемом в 4-м раунде.

В Дагестане массовый просмотр был организован в домах, кафе, ресторанах и даже в одном из крупнейших театров страны, а также на уличных проекторах. После победы Нурмагомедова люди в папахах начали танцевать на улицах лезгинку. Движение в центре Махачкалы некоторое время было парализовано, — передает агентство ТАСС.

Комментарии

5

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nokola 07 октября 2018 | 10:12

Дичь какая-то. Это даже спортом назвать нельзя.

josepp 07 октября 2018 | 10:13

Молодец Хабиб.

stopkran1969 07 октября 2018 | 10:14

Из разряда "в мире животных"

encopresis 07 октября 2018 | 10:20

stopkran1969: Да уж, апокалипсис приближается.

(комментарий скрыт)

tuman13 07 октября 2018 | 10:21

Когда словесно оскорбляют, гарантированно получают в тыкву.

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