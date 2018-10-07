Не менее десяти человек погибли в результате землетрясения на Гаити
Не менее десяти человек погибли в результате землетрясения на Гаити. Об этом сообщает агентство Reuters.
Землетрясение магнитудой около шести произошло минувшей ночью.
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Не менее десяти человек погибли в результате землетрясения на Гаити. Об этом сообщает агентство Reuters.
Землетрясение магнитудой около шести произошло минувшей ночью.
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