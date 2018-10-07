Собянин: Тарифы на услуги ЖКХ в Москве за 8 лет выросли более, чем на 50%
Тарифы на услуги ЖКХ в Москве за 8 лет выросли более, чем на 50%. Об этом заявил мэр Сергей Собянин. Он подчеркнул, что это ниже инфляции.
Слова градоначальника приводит агентство «Интерфакс».
Комментарии14
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traxau_okurka 07 октября 2018 | 09:38
Путин раскритиковал тарифы ЖКХ.
Как обычно: впервые увидел тарифы хоть на ЖКХ,хоть на бензин,удивился им и раскритиковал.
Вот уже 18 лет Путин удивляется тому,что происходит в его стране и критикует все результаты,которые получаются в результате его правления.
tuman13 07 октября 2018 | 09:59
traxau_okurka: Только Путину смотреть за ЖКХ и бензином: а на что тогда у него Ведьмедь?
eniro 07 октября 2018 | 09:40
Не скромничайте Сережа. Более чем на 50% -это называется 60%, а для некоторых категорий и все 80%.
polsan 07 октября 2018 | 09:41
eniro: а со следующего года эта цифра точно подрастёт - готовьтесь москвичи..
ura_123 07 октября 2018 | 10:05
polsan: Немного не так,готовьтесь россияне!
papa38130 07 октября 2018 | 09:41
молодец , есть чем гордиться.Стабильный рост как и обещали
cromwel 07 октября 2018 | 09:42
Да ладно заливать про 50. Больше гораздо. А тарифы разве не Путин с оленеводом поднимали? Или они типа в стороне, белые и пушистые. Борцы за народ.
piter_ug 07 октября 2018 | 09:45
А разве показатели инфляции не есть паршивые плоды едропутизма?
К которым оленевод имеет прямое отношение.
ilja13 07 октября 2018 | 10:00
Лгун и врунишка. Как и все это отребье, которому быдло тотально дало власть. Овцы. Впрочем это не национальная, а мировая тенденция. Нами управляют козлы.
sasass 07 октября 2018 | 10:03
Плакать надо ,а не хвалиться - реальное повышение не 50 % , лукавит московский оленевод...
ura_123 07 октября 2018 | 10:03
О как,ниже инфляции... А как там с зарплатами,индексировались?
И вааще,чё там у хохлов?
rampa 07 октября 2018 | 10:17
ura_123: не знаю, как у хохлов, но зарплаты проиндексированы. Например, зарплата думцев выросла с 200 тыс в 2010 году до 400 тыс в 2018 ))))))))))))))))
doctorsvet 07 октября 2018 | 10:16
\\Он подчеркнул, что это ниже инфляции.\\
Значит, недоработочка вышла, не углядели. Будут срочно исправлять.
wuwer 07 октября 2018 | 10:16
Есть чем гордится мэру....на то и поставлен - стричь баранов