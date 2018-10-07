Американский сенат утвердил Брета Кованов, обвиняемого в сексуальных домогательствах, на посту верховного судьи.



Решение принято с перевесом в два голоса. Назначение вызвало протесты в Вашингтоне, в ходе которых задержали более 160-ти человек.