Американский сенат утвердил Брета Кованов, обвиняемого в сексуальных домогательствах, на посту верховного судьи
Американский сенат утвердил Брета Кованов, обвиняемого в сексуальных домогательствах, на посту верховного судьи.
Решение принято с перевесом в два голоса. Назначение вызвало протесты в Вашингтоне, в ходе которых задержали более 160-ти человек.
Комментарии11
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vlabumur 07 октября 2018 | 09:42
Поздравляю!
Здравый смысл восторжествовал..
art_ 07 октября 2018 | 09:58
кованов или ковано? восторжествовал трамп - узнаем по итогам его президенства, и даже еще через 8 лет после этого, прав он или неправ в том, что делает в сша сейчас
chichanik 07 октября 2018 | 10:03
art_: да ни то ни другое, правильно
Берт Кавано
chichanik 07 октября 2018 | 10:05
chichanik: всё-таки Брет ... редкое имя
.толбко Брет Гарт на ум приходит
art_ 07 октября 2018 | 10:05
chichanik: да, запутаешься с этим cavanaugh - и, главное, зачем это все знать?
chichanik 07 октября 2018 | 10:11
art_: правильно ... надо знать мало, но наверняка
art_ 07 октября 2018 | 10:13
chichanik: наверняка, знаем, что ничего не знаем - типа сократ говорил. а тут какая-то мусорная история, накрученная на очередную мусорную тенденцию
tuman13 07 октября 2018 | 10:05
У нас тоже попробывали наехать на Слуцкого, но быстро обломились. Даже неполживая пресса после пары публикаций быстро заткнулась, когда практически вся Россия обхихикала эту журношлюшку.
А за Ковано очень рад, пусть он противник, и сильный противник, но хоть на одном здравый смысл востожествовал.
sasass 07 октября 2018 | 10:09
В детстве у всякого всякое было - познавательное и любознательное время было...
kazlevich1949 07 октября 2018 | 10:10
"При помощи совпадений Бог сохраняет анонимность" - Альберт Эйнштейн.
С Божецкой помощью "баба" в США с возу - Путину в России подарок... С Днём Рождения Владимир Владимирович!
andre_klimov 07 октября 2018 | 10:13
kazlevich1949:
Путину сейчас любое мировое событие - подарок. Лишь бы отвлеклись, лишь бы в его сторону не смотрели... Этот любитель мальчиков и гимнасток сейчас пятый угол ищет.