В парламентских выборах в Латвии лидирует партия Нила Ушакова
Как сообщает издание Delfi со ссылкой на Центризбирком страны, партия «Согласие», возглавляемая русскоязычным мэром Риги, по предварительным данным, набирает порядка 20% голосов.
Всего, как ожидается, в сейм Латвии войдут семь партий, преодолевших пятипроцентный барьер.
Комментарии5
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cromwel 07 октября 2018 | 09:40
Вот это я понимаю выборы. Лидирует Ушаков, значит воля избирателей. Никто ночью не бежит переписывать результаты. Да и вообще спокойно допускают кандидатов к выборам.
И что у нас. Жалкий спектакль со слезами Панфиловой. Результаты заранее известны.
snamor 07 октября 2018 | 10:17
cromwel: К сожаленю в Латвии результат тоже заранее известен. Победившую партию выкинут из пула формирующих правительство нацики. Ибо с русскими делить власть в Латвии запрещено.
zztop1960 07 октября 2018 | 10:02
2017 год. Договор о сотрудничестве между партиями "Согласие" и партией президента России Владимира Путина "Единая Россия" больше не действителен, заявил председатель правления "Согласия" Нил Ушаков
sasass 07 октября 2018 | 10:11
Вот это настоящая демократия и эту демократию российская власть не хочет замечать и люто ее ненавидит...
pravdatut 07 октября 2018 | 10:18
Если в Московии будет демократия выборов, то к власти снова придут коммуняки. Население любит, когда обещают много халявы.