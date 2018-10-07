В парламентских выборах в Латвии лидирует партия Нила Ушакова

Как сообщает издание Delfi со ссылкой на Центризбирком страны, партия «Согласие», возглавляемая русскоязычным мэром Риги, по предварительным данным, набирает порядка 20% голосов.

Всего, как ожидается, в сейм Латвии войдут семь партий, преодолевших пятипроцентный барьер.