Журналиста из Саудовской Аравии могли убить на территории посольства его страны в Стамбуле
Во всяком случае, к такому выводу пришли власти Турции, сообщает газета «Индепендент». Согласно предварительной версии, Джамал Хашугги пришёл в посольство в минувшую пятницу и оттуда уже не вышел. Турецкие власти считают, что его убили, и позже тело вывезли из здания. Доказательства они собираются представить в ближайшие два дня.
В последнее время Хашугги опасался за свою жизнь из-за профессиональной деятельности. Журналист критиковал внешнюю политику Саудовской Аравии.
Комментарии1
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poluputing 07 октября 2018 | 09:50
У ГБ саудовцы научились. В прошлом веке точно так же в Париже белых офицеров изничтожали, только без вывоза, тут же в гараже закапывали.