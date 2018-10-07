Три члена команды Хабиба Нурмагомедова задержаны после победы российского бойца над ирландцем Коннором Макгрегором
Сразу после завершения поединка Хабиб Нурмагомедов устроил драку с представителями команды Коннора Макрегора, — сообщает «Спорт-Экспресс». Из-за этого к россиянину будут применены санкции. Ему не вручили пояс.
Нурмагомедов в зале бросился на американского бойца Дилана Дэниса – тренера Макгрегора по джиу-джитсу. В это время боец из команды россиянина стал драться с ирландцем. Потасовка переросла в массовую драку.
Комментарии24
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
cromwel 07 октября 2018 | 09:37
Прикольно. Мало им ринга.
eternity88 07 октября 2018 | 10:02
cromwel: Добыковался Хабиб. Это ж не Махачкала и даже не Москва, где побежденного обоссать напоследок - "дело чести". Ушел лучший боец мира без объявления победителем (объявили после того, как Нурмагомедов покинул зал), без чемпионского пояса и, похоже, без чека.
Nurmagomedov may not be paid
Dana White, the head of UFC, is talking again. "I just spoke to Bob Bennett from the Nevada State Athletic Commission, he said they have looked at some stuff already and they have made the decision that they will not withhold McGregor's cheque, but they are withholding Khabib's," he said.
eternity88 07 октября 2018 | 10:08
eternity88: А хабибовских быков уже отпустили - Макгрегор решил не опускаться до судебных обвинений в их адрес. Может, решил просто дождаться дисквалификации Нурмагомедова...
stalinator 07 октября 2018 | 09:37
Молодцы. Как там Серебряков говорил про хамство? Или это рекламный ход такой?
nelibermot22 07 октября 2018 | 09:43
stalinator: а чем ирландское быдло оказалось лучше? Все хороши.
serge_moro 07 октября 2018 | 09:52
nelibermot22: Путинские птенцы.Бьют первыми и имеют все неприятности и проблемы. Россия превращена в дикую страну 16 века
sam2018 07 октября 2018 | 09:39
США должны ввести дополительные жесткие санкции против России за поведение ее спортсменов в этом бою, так после боя они набросились и побили американских спортсменов !
ura_123 07 октября 2018 | 10:08
sam2018: С чего это ты взяло что побили?
keg 07 октября 2018 | 09:41
спортсмены или гопники с раздутым самолюбием и невыдержанностью ....?
polba 07 октября 2018 | 10:04
keg: Это да. Ирландцы показали себя полной мразью, абсолютно не умеющей проигрывать.
ura_123 07 октября 2018 | 10:10
polba: Так по твоему,кто на кого накинулся?
eternity88 07 октября 2018 | 10:20
polba:"Ирландцы показали себя полной мразью, абсолютно не умеющей проигрывать"
А Хабиб - недалеким, свирепым дикарем, который НЕ УМЕЕТ ВЫИГРЫВАТЬ. Вместо того, чтобы хладнокровно и с достоинством получить все, что причитается победителю, и насладиться полным унижением бесноватого ирландца и его многочисленных фанатов, Хабиб показал интеллект не владеющего собой дикаря, а после ему и вовсе пришлось извиняться на пресс-конференции и бубнить какую-то чушь про поздравление от Путина. Это надо очень круто затупить, чтобы так унижаться после вчистую выигранного боя.
anji70 07 октября 2018 | 10:21
polba: если бы ты портянка, хоть раз был бы на соревнованиях в России допустим по каратэ, ты бы знал из какого региона РФ спортсмены чаще всего выбегают на татами всей командой для выяснения отношений с судьёй или спортсменами другой команды. Но тебе это неинтересно, тебе лишь бы ляпнуть.
gvzdk 07 октября 2018 | 09:42
Ребята, не передергивайте -пояс не вручили,что бы не накалять ситуацию,но победителем признали....
kryimzdick 07 октября 2018 | 09:42
а что мужчины с Кавказа обычно делают с русскими, это вообще ужас
drgonish 07 октября 2018 | 10:19
kryimzdick:
И что же с тобой сделали мужчины с Кавказа?
Я как-то только Кондопогу могу вспомнить. Там кавказцы сильно борогозили.
Больше не борогозят. .
dominator13 07 октября 2018 | 09:42
Какой этому дикому бабуину пояс ?Бананов ему коробку и хватит.Весь бой испоганил, все как бикса лез обниматься к ирландцу.По хорошему всей этой своре в папахах денег не давать, вьезд в США и Европу закрыть,пусть голые в плавкпх обнимаются друг с другам в своих аулах, позорники.
stopkran1969 07 октября 2018 | 10:21
dominator13: бусы, только бусы
olenenok_zed 07 октября 2018 | 09:44
все это шоу. а шоу это деньги )
poluputing 07 октября 2018 | 09:45
Дикие люди, дети гор - россиянцы-одним словом
xrmosom 07 октября 2018 | 09:49
Хабиб долго терпел,но когда в лицо уже плюют,это перебор.
belovnikita 07 октября 2018 | 09:52
Жаль рейнжеров не было, жаль этих *** не пристрелили там :-((
putin_itogy 07 октября 2018 | 09:55
Гавно бой.
Неумело, непрофессионально,
перегоревший Конор,
и быстро выдыхающийся дагестанец.(поменьше надо есть баранины)
Украшением турнира стал предыдущий кровавый бой двух латиносов,
вот это был высший класс!
anemon 07 октября 2018 | 09:56
Пусти дуньку в Европу! (с)