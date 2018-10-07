Три члена команды Хабиба Нурмагомедова задержаны после победы российского бойца над ирландцем Коннором Макгрегором

Сразу после завершения поединка Хабиб Нурмагомедов устроил драку с представителями команды Коннора Макрегора, — сообщает «Спорт-Экспресс». Из-за этого к россиянину будут применены санкции. Ему не вручили пояс.

Нурмагомедов в зале бросился на американского бойца Дилана Дэниса – тренера Макгрегора по джиу-джитсу. В это время боец из команды россиянина стал драться с ирландцем. Потасовка переросла в массовую драку.