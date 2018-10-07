В Российской Премьер-Лиге сегодня завершается 10-й тур

Сразу две встречи претендуют на звание центральных в туре. В Северной столице сойдутся лидеры нашего Чемпионата. Зенит будет принимать ФК Краснодар. Отмечу, что обе команды на неделе играли в Лиге Европы. И добились побед. Кто из соперников сохранил больше сил – узнаем сегодня. Игра на Арене Санкт-Петрубург начнется в 16.30.

А в семь вечера в Москве начнется встреча ЦСКА – Локомотив. Обе команды участники Лиги Чемпионов. Вот только выступают там по разному. ЦСКА лидирует в своем квартете. А вот железнодорожники проиграли оба матча. К слову, и в национальном Чемпионате дела армейцев идут куда лучше. Столичное дерби покажет в прямом эфире телеканал МАТЧ ТВ.

В других матчах Енисей будет принимать Спартак, а Ахмат померится силами с Анжи.