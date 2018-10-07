Акции памяти Анны Политковской пройдут сегодня в ряде российских городов. В том числе Москве и Петербурге. Обозреватель «Новой газеты» была убита в подъезде своего дома 12 лет назад.

Точка в этом деле так и не поставлена, многие причастные к убийству остаются на свободе, говорил в эфире «Эха» издатель «Новой газеты» Дмитрий Муратов.

В Москве акция начнется днем на Лесной улице, где жила и была убита Анна Политковская. Памятные мероприятия пройдут и у сада имени журналистки возле редакции «Новой газеты».