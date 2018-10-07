Акции памяти Анны Политковской пройдут сегодня в ряде российских городов
Акции памяти Анны Политковской пройдут сегодня в ряде российских городов. В том числе Москве и Петербурге. Обозреватель «Новой газеты» была убита в подъезде своего дома 12 лет назад.
Точка в этом деле так и не поставлена, многие причастные к убийству остаются на свободе, говорил в эфире «Эха» издатель «Новой газеты» Дмитрий Муратов.
В Москве акция начнется днем на Лесной улице, где жила и была убита Анна Политковская. Памятные мероприятия пройдут и у сада имени журналистки возле редакции «Новой газеты».
Комментарии3
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region62 07 октября 2018 | 09:20
сама виновата-нечего террористам было задницу лизать.
polsan 07 октября 2018 | 09:29
region62: расскажи лучше кому лижешь и что ты, тролль?! ))
tuman13 07 октября 2018 | 10:11
""Точка в этом деле так и не поставлена, многие причастные к убийству остаются на свободе, говорил в эфире «Эха» издатель «Новой газеты» Дмитрий Муратов."".
По Муратову и прочих неполживых, если Путин у власти, то точка не поставлена, какое бы расследование не было проведено и сколько бы людей не было осуждено.