В столице Ингушетии сотни людей продолжают объявленную бессрочной акцию против утверждения соглашения с Чечней
В столице Ингушетии сотни людей продолжают объявленную бессрочной акцию против утверждения соглашения о границе с Чечней. Люди не уходят с центральных улиц Магаса вот уже несколько дней. Власти уже заявили, что с понедельника готовы согласовать митинг.
Митинг, начавшийся в четверг утром, с разной степенью интенсивности продолжается до сих пор. После многотысячной пятничной молитвы в Магасе, когда вместе с протестующими молились и представители силовых ведомств, участники пока еще несанкционированной акции протеста решили не расходиться. На центральной площади Магаса было организовано горячее питание, жители республики делились едой с дежурящими стражами правопорядка. Те пообещали не применять силу и не разгонять акцию – об этом договорились на встрече представителей духовенства, полиции, прокуратуры с председателем совета тейпов Малсагом Ужаховым и главным федеральным инспектором по Ингушетии Рашидом Ошноковым.
На второй день протест стал еще более масштабным. И если в четверг митингующие выражали недовольство самим фактом соглашения глав Ингушетии и Чечни о закреплении новой границы, то после того, как в Народном собрании прошло голосование, а Юнус-Бек Евкуров объявил, что документ уже вступил в силу, зазвучали требования об отставке самого главы республики.
По свидетельствам очевидцев, в субботу представители властей отдали негласное распоряжение закрыть прилегающие к площади кафе и точки питания. Кроме того, на протяжении всех дней протеста мобильный интернет в Магасе работает о значительными перебоями.
Комментарии4
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sbk 07 октября 2018 | 09:23
ТВ упорно молчит о столь незначительной новости.
arye_11 07 октября 2018 | 09:25
sbk:
До мельчайших особенностей напоминает начало перестройки, когда давние конфликты начали разгорались по новой, но пресса стыдливо отводя глазки сообщала о некоторых мелких и несогласованных акциях, которые не сегодня, так завтра разрешаться сами по себя и опять наступит взаимная любовь и интернациональная дружба.
Ага, разрешились...
Путем всеобщего развала и разрешились.
timber_head 07 октября 2018 | 09:34
sbk: Гарант Конституции тоже делает вид, что его это не касается.
vlabumur 07 октября 2018 | 09:39
Наша власть молодец среди овец, а на молодца - и сам овца..