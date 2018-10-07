В столице Ингушетии сотни людей продолжают объявленную бессрочной акцию против утверждения соглашения с Чечней

В столице Ингушетии сотни людей продолжают объявленную бессрочной акцию против утверждения соглашения о границе с Чечней. Люди не уходят с центральных улиц Магаса вот уже несколько дней. Власти уже заявили, что с понедельника готовы согласовать митинг.

Митинг, начавшийся в четверг утром, с разной степенью интенсивности продолжается до сих пор. После многотысячной пятничной молитвы в Магасе, когда вместе с протестующими молились и представители силовых ведомств, участники пока еще несанкционированной акции протеста решили не расходиться. На центральной площади Магаса было организовано горячее питание, жители республики делились едой с дежурящими стражами правопорядка. Те пообещали не применять силу и не разгонять акцию – об этом договорились на встрече представителей духовенства, полиции, прокуратуры с председателем совета тейпов Малсагом Ужаховым и главным федеральным инспектором по Ингушетии Рашидом Ошноковым.

На второй день протест стал еще более масштабным. И если в четверг митингующие выражали недовольство самим фактом соглашения глав Ингушетии и Чечни о закреплении новой границы, то после того, как в Народном собрании прошло голосование, а Юнус-Бек Евкуров объявил, что документ уже вступил в силу, зазвучали требования об отставке самого главы республики.

По свидетельствам очевидцев, в субботу представители властей отдали негласное распоряжение закрыть прилегающие к площади кафе и точки питания. Кроме того, на протяжении всех дней протеста мобильный интернет в Магасе работает о значительными перебоями.