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09:00, 07 октября 2018

Хабиб Нурмагомедов защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата в легком весе

Хабиб Нурмагомедов защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата в легком весе. В поединке в Лас-Вегасе он одержал победу над ирландцем Конором Макгрегором удушающим приемом в четвертом раунде. После этого в зале произошла массовая драка. В ней успел принять участие и сам российский боец. Инцидент удалось локализовать при помощи охраны и находившихся в зале бойцов, не участвовавших в поединке. После завершения потасовки глава UFC Дэйна Уайт сделал предупреждение команде Макгрегора.

В итоге объявление победителей произошло без участия обоих бойцов. Чемпионский пояс Нурмагомедову на октагоне также решили не вручать, чтобы не провоцировать новые стычки. Сообщается, что задержан менеджер Нурмагомедовара Ризван Магомедов.

В момент, когда бойцы покидали зал, болельщики забросали Нурмагомедова и его команду бутылками.

Ранее ТАСС сообщил, что после массовой потасовки полиция задержала двух представителей команды Нурмагомедова, среди которых оказался менеджер Нурмагомедова Ризван Магомедов. Причины задержания пока неизвестны.

Комментарии

12

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sandro_007 07 октября 2018 | 09:12

Бой получился интересным. Хабиб все время пытался раздвинуть ляжки ирландца и овладеть им, но тот крепко сжал ягодицы и не поддавался на уговоры. Тогда Хабиб начал бить его по лицу и тот уступил.

protoukrop 07 октября 2018 | 09:33

sandro_007: О чем ты говоришь, мы в очередной раз увидели что горец не умеет бить по лицу, а может только обниматься.

djuga 07 октября 2018 | 09:48

protoukrop: мы в очередной раз увидели что горец не умеет бить по лицу, а может только обниматься.
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Нурмагомедов однозначно сильнее в борьбе, этим и пользовался.
Но бой оказался скучным.

bazilgu 07 октября 2018 | 09:13

По части мордобоя у нас все в порядке. А вот когда мы услышим про новый российский телескоп или про новое российское лекарство?

skull____ 07 октября 2018 | 09:16

bazilgu: Возьми да почитай, этого не скрывают. Тебе лично должны чтоль приехать и рассказать?

lenin3 07 октября 2018 | 09:15

Как неизвестны причины задержания?За нападение на мирно стоящего в октагоне Конора.Причем,один из нападавших был на голову выше и в два раза тяжелее МакгрегораА дагестанцы бумали,что им после победы будут,как на родине,аплодировать и накрывать столы?Сдержаннее надо быть,звери...

denobenen 07 октября 2018 | 09:20

Две бешеных собаки сцепились - "русская" собака победила - это всё что нужно знать про этот бой.

beregov_net 07 октября 2018 | 09:23

denobenen: увы , совсем не русская

region62 07 октября 2018 | 09:23

Ирландская собака получила по морде....и жалобно заскулила.

unprejudiced 07 октября 2018 | 09:29

после боя ярко показалась западная подлость - специально провоцировали беспорядки выкриками про семью, дабы нашего бойца дисквалифицировали. Раз честно выиграть не могут, на западе план б попытались использовать

alex_omsk1 07 октября 2018 | 09:31

Русофобия закончилась, началась дагестанофобия-)

kazlevich1949 07 октября 2018 | 09:32

"Лесбиянство, гомосексуализм, мазохизм, садизм — это даже не извращения. Извращений в России, собственно, только три: хоккей на траве, балет на льду"... Фаина Раневская.

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