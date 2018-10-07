Хабиб Нурмагомедов защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата в легком весе. В поединке в Лас-Вегасе он одержал победу над ирландцем Конором Макгрегором удушающим приемом в четвертом раунде. После этого в зале произошла массовая драка. В ней успел принять участие и сам российский боец. Инцидент удалось локализовать при помощи охраны и находившихся в зале бойцов, не участвовавших в поединке. После завершения потасовки глава UFC Дэйна Уайт сделал предупреждение команде Макгрегора.

В итоге объявление победителей произошло без участия обоих бойцов. Чемпионский пояс Нурмагомедову на октагоне также решили не вручать, чтобы не провоцировать новые стычки. Сообщается, что задержан менеджер Нурмагомедовара Ризван Магомедов.

В момент, когда бойцы покидали зал, болельщики забросали Нурмагомедова и его команду бутылками.



Ранее ТАСС сообщил, что после массовой потасовки полиция задержала двух представителей команды Нурмагомедова, среди которых оказался менеджер Нурмагомедова Ризван Магомедов. Причины задержания пока неизвестны.